毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第199回
『Zombie Army 4: Dead War』など、海外の高評価作をお安くゲットするチャンス！
70％オフで『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』がお買い得！シリーズのセールも開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月19日10時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「キングダム ハーツ」シリーズの1作目と2作目の最終版に加え、携帯ハードで出た外伝作を収めたコレクション作！
・タイトル：KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
・割引率：70％
・価格：2244円（2026年8月21日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.
「スナイパーエリート 4」制作陣によるホラーアクションシューター！ シーズンパスが今なら無料
・タイトル：Zombie Army 4: Dead War
・割引率：95％
・価格：275円（2026年8月25日まで）
・メーカー：Rebellion
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/694280/Zombie_Army_4_Dead_War/
Copyright ©2021 Rebellion. All rights Reserved. The Rebellion name and logo, the Zombie Army name and logo are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries.
「真・女神転生」シリーズ5作目の決定版！ 新たな悪魔が仲間にできるDLCもセール中
・タイトル：真・女神転生Ⅴ Vengeance
・割引率：70％
・価格：2963円（2026年8月25日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/V_Vengeance/
©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
ユーザー評価が“非常に好評”な19世紀末のロシアを舞台にしたストーリー重視の三人称視点ゲーム
・タイトル：インディカ
・割引率：65％
・価格：980円（2026年9月1日まで）
・メーカー：11 bit studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1373960/_/
©11 BIT STUDIOS S.A.. ALL RIGHTS RESERVED. 11 BIT STUDIOS is a registered trademark of 11 BIT STUDIOS S.A..
Odd Meter and INDIKA are registered trademarks of Odd Meter. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
映像をフルアニメにした「STEINS;GATE」！ リブート版は今週発売
・タイトル：『STEINS;GATE ELITE - Bonus Content Bundle』
・割引率：80％
・価格：1296円（2026年8月20日2時ごろまで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト（MAGES.）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/819030/STEINSGATE_ELITE/
©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus 協力 未来ガジェット研究所
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