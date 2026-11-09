『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「出先でも最新の重いAAAゲームをいろんな形で遊びたい！」 そんな理想をそのまま現実の形したのが、今回ご紹介する「OneXPlayer 3」です

最新のIntel Arc G3 Extremeを搭載し、ポータブルゲーミングPCとしては超ハイスペックなマシン。でも、これ単なる高性能ゲーム機だと思ったら間違いです。

左右のコントローラーをカチッと外せば、タブレットや超小型ノートPCへ姿を変える「1台3役」の変形機構を搭載！ ロマン溢れるギミックに、男心がくすぐられないはずがありません！

「OneXPlayer 3」は、次世代の3-in-1スタイルを採用したポータブルPCです。コントローラーの着脱機構を備え、携帯ゲーム機・タブレット・モバイルノートPCの3つの姿を自由自在に行き来できます。

最新プロセッサーによる高い処理性能と、144Hz対応の8.8型有機ELにより、ゲームから仕事まであらゆる用途を一台でこなす究極のマルチデバイスに仕上がっています。