万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第180回
天空「OneXPlayer 3」
Intel Arc G3 Extreme搭載の最強ポータブルゲームPCで遊んでみました。タブレットにも変形するぞ！
2026年11月09日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「出先でも最新の重いAAAゲームをいろんな形で遊びたい！」 そんな理想をそのまま現実の形したのが、今回ご紹介する「OneXPlayer 3」です
最新のIntel Arc G3 Extremeを搭載し、ポータブルゲーミングPCとしては超ハイスペックなマシン。でも、これ単なる高性能ゲーム機だと思ったら間違いです。
左右のコントローラーをカチッと外せば、タブレットや超小型ノートPCへ姿を変える「1台3役」の変形機構を搭載！ ロマン溢れるギミックに、男心がくすぐられないはずがありません！
「OneXPlayer 3」は、次世代の3-in-1スタイルを採用したポータブルPCです。コントローラーの着脱機構を備え、携帯ゲーム機・タブレット・モバイルノートPCの3つの姿を自由自在に行き来できます。
最新プロセッサーによる高い処理性能と、144Hz対応の8.8型有機ELにより、ゲームから仕事まであらゆる用途を一台でこなす究極のマルチデバイスに仕上がっています。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がAYANEO「OneXPlayer 3」を推す理由
1）ポータブルゲーミング機としては現行最強クラス性能
2）別売のマグネットキーボードを装着してノートPCとして活用が可能
3）ローカルAIにも対応 すぐに使うことができる
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第179回
AV着替え対応のすげぇBeats 360ヘッドホン！ ジムでもストリートでも映え確定だが、俺は技術が気になる
-
第178回
デジタルヘッドホンがWi-Fiでつながるってこういうことか！ Sonos Ace Ultraのスマホなしで音楽サブスクが楽しめる体験が快適すぎた！
-
第177回
デジタル“1万円台”で買える本格ジンバルカメラ。この価格でなんと4K、顔追跡までできる
-
第176回
デジタル手のひらサイズに「48枚の回転刃」 フィリップスの携帯ひげ剃りがとても優秀です。
-
第175回
PC【謎製品】 マウスから「小型マウス」が出てくる不思議新ジャンル
-
第174回
スマホ見た瞬間に欲しくなった。Razerの折りたためる「カードサイズのゲームパッド」が非常に快適
-
第173回
PC謎に“銀色と透明”。意味わからんほど「異常にかっこいい」クセ強キーボードを使ってみた
-
第172回
PCもはや“デスクトップ並み”に快適、ROG20周年のポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X20」
-
第171回
デジカメ最近のトイカメラは、「レンズが回転」して自撮りもできるんだよ！ 楽しいぞ〜
-
第170回
トピックスガーミンが買えない俺への鉄板スマートウォッチ「Amazfit Balance Ultra」が実はすごい！
- この連載の一覧へ