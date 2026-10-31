手の中に、かつて憧れたデスクトップPC級のパワーがそのまま宿っている……！そう直感した瞬間、思わずゾクゾクッと鳥肌が立ってしまいました！

ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の20周年という節目の年に登場した「ROG Xbox Ally X20」。手のひらサイズでありながら、その実力はもはや“デスクトップ並み”と呼ぶにふさわしいモンスターマシンなんです！

超重量級のAAAタイトルが息をのむほどヌルヌル動く光景を見たとき、「どこでも本気のPCゲームを楽しみたい！」というゲーマーたちの長年の夢が、ついに完璧な形で叶ったんだと心から確信しました！

シリーズ初となる極上な有機ELディスプレイと、指先に吸い付くように進化された操作性。ポータブルPCの常識を心地よく裏切ってくれるこのアニバーサリーモデルの魅力を、あふれる熱量でたっぷりとお届けします！

「ROG Xbox Ally X20」は、ROGブランド誕生20周年を記念して作られたプレミアムなポータブルゲーミングPCです。

ポータブル機の枠を軽々と飛び越え、デスクトップPCに迫る圧倒的なパフォーマンスと最高の操作性を実現。Windows 11搭載で、Xbox Game PassなどのPCゲームライブラリをどこへでも持ち運んで遊べちゃいます。一切の妥協を排した、まさに夢のような特別仕様機なんです！