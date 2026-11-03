万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第175回
Razer Japan「Razer Prio」
見た瞬間に欲しくなった。Razerの折りたためる「カードサイズのゲームパッド」が非常に快適
2026年11月03日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「え、なにこれ！？」って思ったんです。Razerが満を持して解き放つ「Razer Prio」は、「ゲームパッドを持っていない時間をなくす」という野心的なビジョンのもとに生まれた最新アイテム。
驚くべきは折りたたんだ時のサイズ感で、なんとクレジットカードとほぼ同等。上着やズボンのポケットにすっぽり常備できる超コンパクト設計なんです。
出先で「今すぐあのゲームが遊びたい！」と思ったその瞬間、ポケットから取り出してキュッとひねるだけ。見慣れたスマートフォンが一瞬にして本格操作が可能な携帯ゲーム機へと劇的な変貌を遂げます。
画面上のタッチ操作にもどかしさを感じていたゲーマーなら、見た瞬間に物欲が爆発すること間違いなし。いつでもどこでも極上の操作感を連れ出せる、まさに夢のようなスマホ用ゲームパッドです。
「Razer Prio」は、手持ちのスマートフォンを挟み込むことでポータブルゲーム機化できる、折りたたみ式の最新モバイルコントローラーです。
手軽に持ち歩いて、いつでもどこでもクラウドゲームやリモートプレイ、スマホ向けアクションゲームを最高の操作感で楽しめる、すべてのゲーマーに捧ぐ新定番デバイスです。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がRazerの「Razer Prio」を推す理由
1）約101gの折りたたみ式で、持ち歩く際は約107×67×23mmの超コンパクトサイズに収納できる
2）ドリフトに強い静電容量式スティック、十字キー、ABXY、アナログトリガーなど操作系を一通り搭載
3）USB-C直結で充電・ペアリング不要。iPhoneとAndroid、クラウドゲームやリモートプレイにも対応
🎬【2分で要約】Razer Japan「Razer Prio」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第173回
PC謎に“銀色と透明”。意味わからんほど「異常にかっこいい」クセ強キーボードを使ってみた
-
第172回
PCもはや“デスクトップ並み”に快適、ROG20周年のポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X20」
-
第171回
デジカメ最近のトイカメラは、「レンズが回転」して自撮りもできるんだよ！ 楽しいぞ〜
-
第170回
トピックスガーミンが買えない俺への鉄板スマートウォッチ「Amazfit Balance Ultra」が実はすごい！
-
第169回
デジカメ遊びのつもりで“トイカメラ”買ったら、しっかり「写真の勉強」になってしまった話
-
第168回
デジタル憧れの「イヤーカフ型イヤホン」が、なんと“3000円”で売ってたので買ってみた結果……
-
第167回
スマホ「ピカチュウ可愛すぎる」だけで買いな「Google Fitbit Air 限定モデル」でポケモンと一緒にぐっすり睡眠！
-
第166回
スマホかわいくて思わず手に入れた。“50年代アメリカ風”のFMラジオ付きスピーカーが最近のお気に入りです
-
第165回
トピックス足腰の疲れがひどいので「AI外骨格」を使ってみた。これならどこまでも歩いていけそうだ
-
第164回
スマホスマホはカバンに入れず、“外側にくっつけて”おきましょう。いつでもすぐに見つかりますよ
- この連載の一覧へ