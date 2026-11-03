『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「え、なにこれ！？」って思ったんです。Razerが満を持して解き放つ「Razer Prio」は、「ゲームパッドを持っていない時間をなくす」という野心的なビジョンのもとに生まれた最新アイテム。

驚くべきは折りたたんだ時のサイズ感で、なんとクレジットカードとほぼ同等。上着やズボンのポケットにすっぽり常備できる超コンパクト設計なんです。

出先で「今すぐあのゲームが遊びたい！」と思ったその瞬間、ポケットから取り出してキュッとひねるだけ。見慣れたスマートフォンが一瞬にして本格操作が可能な携帯ゲーム機へと劇的な変貌を遂げます。

画面上のタッチ操作にもどかしさを感じていたゲーマーなら、見た瞬間に物欲が爆発すること間違いなし。いつでもどこでも極上の操作感を連れ出せる、まさに夢のようなスマホ用ゲームパッドです。

「Razer Prio」は、手持ちのスマートフォンを挟み込むことでポータブルゲーム機化できる、折りたたみ式の最新モバイルコントローラーです。

手軽に持ち歩いて、いつでもどこでもクラウドゲームやリモートプレイ、スマホ向けアクションゲームを最高の操作感で楽しめる、すべてのゲーマーに捧ぐ新定番デバイスです。