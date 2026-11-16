万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第187回
天空「OneXFly APEX Air 国内正規版」
“今どきのポータブルゲーミングPC”って、こんなにすごい。「OneXFly APEX Air」のパワフルさに感動したっ！
2026年11月16日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
お気に入りのゲームを好きな場所で高画質のまま楽しめたら……。そんなゲーマーの夢を叶えてくれるのが、最近流行りのゲーミングUMPCです。なかでも私が激推ししたいのが「OneXFly APEX Air 国内正規版」。
ぶっちゃけ、ゲーミングUMPCってお高くないですか？ ゲーム機なのに20万円超えてたりしますし。まあ、ポータブルというだけで、中身はゲーミングPCなんですから、このくらいのお値段がするのも当たり前といえば当たり前なんですが、「それにしてもゲームで遊ぶためだけに20万円超の出費は流石に……」と、及び腰になっちゃう人がいるのも分かります。だからこその、本機なのです。
パッと見はふつうのハンドヘルドのゲーミングPC。でも、僕が本機を推す理由……それは「バッテリーを自由に取り外せる」というギミックを持っているからなのです。
えっ？ バッテリーが外れるからなんだって言うのかって？ いやいやいや。ただバッテリーを外せるというだけじゃないんです。バッテリーを取り外し、AC電源に繋げてモニターに外部出力すれば、家では約639gのスリムな据え置き機として活躍してくれます。AAAタイトルのゲームを大画面で遊ぶことはもちろん、普通のWindows PCとして使うことだってできちゃうんです！
外では大容量バッテリーでガッツリ遊ぶゲーミングUMPC、家では大画面が使えるポータブルPCという使い分けが可能なのです。要するに、こいつのライバルは他のゲーミングUMPCというだけでなく、ゲームを快適に遊べる自宅PCを探している人にもばっちりハマるってわけなんです！
「OneXFly APEX Air 国内正規版」は、8型液晶を備えた天空のポータブルゲーミングPCで、インテル Arc G3 Extremeと32GBメモリーを搭載と、スペックも充実。85Whの着脱式バッテリーにより、持ち運び機としても自宅の据え置き機としても大活躍する注目作なんです！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がOneXFly APEX Airを推す理由
1）インテル Arc G3 ExtremeとArc B390グラフィックス、32GBメモリーを搭載し、XeSS 3.0による高フレームレートゲームプレイが可能
2）85Whのホットスワップ対応着脱式バッテリーを採用し、電源接続時はバッテリーを外して約639gの軽量PCとしても使用可能
3）8型1920×1200・120Hz VRR対応画面、1TB SSDに加えMini SSDスロットやmicroSDで拡張性も充実
🎬【3分で要約】天空「OneXFly APEX Air 国内正規版」動画解説
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