万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第171回
エレコム「CMR-DTC01BK」
最近のトイカメラは、「レンズが回転」して自撮りもできるんだよ！ 楽しいぞ〜
2026年10月30日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
スマートフォンのカメラが高画質化・高性能化を極める一方で、Z世代やプチプラトレンド界隈を中心に人気を集めているのが「トイカメラ」です。
あえて低解像度の粗めの質感やフィルムカメラのようなノイズ、そして「カメラを構えてシャッターを切る」という一連の動作そのものを、ファッション感覚で楽しむカルチャーが定着しています。
しかし、トイカメラには「自撮り時にカメラがどこを向いているか分からない」という構造上の弱点があります。この扱いづらさ解決し、毎日の思い出づくりを後押ししてくれるのが、エレコムのセルフィーミニカメラ「CMR-DTC01BK」です。
「CMR-DTC01BK」は直販価格5480円のお手頃なプチプライスでありながら、カメラ部分がくるっと可動してディスプレーを見ながら自撮りができるという、ある意味キワモノ的な構造。このおもちゃ感がたまりませんね！
キーホルダー感覚でバッグに装着できる約40gの小型ボディーに、レトロな世界観を演出できる多彩な機能をギュッと凝縮。あえて「スマホで撮らずにカメラで残す」というエモーショナルな楽しさをお伝えします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がCMR-DTC01BKを推す理由
1）レンズがくるっと回転、液晶を見ながら失敗なしで自撮りが決まる
2）カラーフィルターと画質設定で「レトロでエモい世界観」が作れる
3）フルHD動画・LEDフラッシュ・USB-Cスマホ直結転送まで網羅
🎬【3分で要約】エレコム「CMR-DTC01BK」動画解説
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