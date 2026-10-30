『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

スマートフォンのカメラが高画質化・高性能化を極める一方で、Z世代やプチプラトレンド界隈を中心に人気を集めているのが「トイカメラ」です。

あえて低解像度の粗めの質感やフィルムカメラのようなノイズ、そして「カメラを構えてシャッターを切る」という一連の動作そのものを、ファッション感覚で楽しむカルチャーが定着しています。

しかし、トイカメラには「自撮り時にカメラがどこを向いているか分からない」という構造上の弱点があります。この扱いづらさ解決し、毎日の思い出づくりを後押ししてくれるのが、エレコムのセルフィーミニカメラ「CMR-DTC01BK」です。

「CMR-DTC01BK」は直販価格5480円のお手頃なプチプライスでありながら、カメラ部分がくるっと可動してディスプレーを見ながら自撮りができるという、ある意味キワモノ的な構造。このおもちゃ感がたまりませんね！

キーホルダー感覚でバッグに装着できる約40gの小型ボディーに、レトロな世界観を演出できる多彩な機能をギュッと凝縮。あえて「スマホで撮らずにカメラで残す」というエモーショナルな楽しさをお伝えします！