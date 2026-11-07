万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第178回
Sonos「Sonos Ace Ultra」
ヘッドホンがWi-Fiでつながるってこういうことか！ Sonos Ace Ultraのスマホなしで音楽サブスクが楽しめる体験が快適すぎた！
2026年11月07日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ヘッドホンを着けて、ボタンを長押しするだけ。たったそれだけで、部屋のスピーカーで聴いていた音楽の続きが、ダイレクトに耳へ届く。この、スマホの操作を挟むことなく完結する「手軽さ」を知ってしまうと、これまでのBluetooth接続の切り替えやアプリの立ち上げが本気で手間に思えてきます。
「Sonos Ace Ultra」は、Wi-Fi接続のスピーカーで知られている米国ブランドSonosによる第2世代のヘッドホンです。
Ultraという名称が示す通り、フラッグシップという位置付けで、ソニーの「WH-1000XM6」やアップルの「AirPods Max」などに代表される、ハイエンドヘッドホンの一角をなす製品であるのは間違いないです。
とはいえ、他社と派手なスペック競争をする製品ではありません。言うなれば、Sonosのエコシステムの中に浸れる快感、他にはない機能を通じたオンリーワンの体験を楽しむ製品だと私には思えます。
装着状態に合わせた音質補正や空間オーディオへの対応など、いまどきのヘッドホンらしい基礎体力の高さ（定番機能の搭載）はもちろんですし、イラストでヘッドホンを描くとしたらこういうのにするだろうなぁという「らしさ」のあるデザインも魅力ではあります。
でも私としての価値は「Sonosってやっぱり良いよな」と使っていて感じられる点ですね。
単体でも普通に使える製品ですが、本領を発揮するのは間違いなく「自宅にSonosのスピーカーやサウンドバーがある環境」です。スマホなしでWi-Fiストリーミングをそのまま楽しめる圧倒的な気軽さ。（設定を一度済ませれば）身軽で環境に馴染む迷いのなさ。Sonosのエコシステムを愛してきた自分にとってはまさに理想の形です。
ちょっと偏っているかもしれないけど、きっと既存のSonosユーザーなら確実にぶっ刺さる、この極上の使い心地をリアルな体験とともにお届けします。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がSonosの「Sonos Ace Ultra」を推す理由
1）Headphone Engine 2による、Sonosシステムとの連携
2）高い基本性能、ノイキャンの効きも良くなった！
3）自然な音質へと進化、ヘッドホンらしい見た目も好き
🎬【2分で要約】Sonos「Sonos Ace Ultra」動画解説
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