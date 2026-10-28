万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第169回
Escura「InstantSnap.novo」
遊びのつもりで“トイカメラ”買ったら、しっかり「写真の勉強」になってしまった話
2026年10月28日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
正直に言います。最初は完全に「おもちゃ」のつもりでした。ところが、こんなに楽しいカメラだなんて……。Escura（エスクーラ）の「InstantSnap.novo」は、ボディの真ん中にぽっかり空いた、素通しの大きなのぞき窓から景色を切り取るようにして撮る、ちょっと変わったカメラ。しかも窓にはめる「ガイドの板」を差し替えると、写真の基本である「構図」を遊びながら体で覚えられてしまうんです。
気づけば散歩のたびに「この電柱、線の上に置いたらどうなるかな？」なんて考えてしまうようになっています。人気を集めた初代から生まれ変わった第2世代。遊びながら学べる唯一無二のカメラの魅力を紹介していきます。
InstantSnap.novoは、香港のカメラブランド・Escuraが手がけるトイデジタルカメラの第2世代モデルです。日本ではPinkoiが販売していて、価格は8894円。カラーはPinkoi限定のクリア、ホワイト、ミントの3色です。初代は縦に持つ形でしたが、novoは一般的なカメラと同じ横持ちに変わりました。
大きさは106×60×16mmで、重さはわずか38g。写真の解像度は2560×1920ドットで、画素補間による約500万画素相当。初代の130万画素から大きくアップしています。動画も1440×1080ドット／30fpsで撮れます。記録には別売りのmicroSDカード（4～64GB）を使い、充電とデータ転送はUSB Type-Cです。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がInstantSnap.novoを推す理由
1）3種類の交換式ファインダーで構図を考えながら撮れる
2）年代フィルターやフィルム風フレームでレトロ写真を撮りまくれる
3）1.3型液晶で仕上がりをその場で確認。クリアボディもかわいい！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第168回
デジタル憧れの「イヤーカフ型イヤホン」が、なんと“3000円”で売ってたので買ってみた結果……
-
第167回
スマホ「ピカチュウ可愛すぎる」だけで買いな「Google Fitbit Air 限定モデル」でポケモンと一緒にぐっすり睡眠！
-
第166回
スマホかわいくて思わず手に入れた。“50年代アメリカ風”のFMラジオ付きスピーカーが最近のお気に入りです
-
第165回
トピックス足腰の疲れがひどいので「AI外骨格」を使ってみた。これならどこまでも歩いていけそうだ
-
第164回
スマホスマホはカバンに入れず、“外側にくっつけて”おきましょう。いつでもすぐに見つかりますよ
-
第163回
自動車エンジン音を「超高級車」に変えるマシンが楽しい。“約9000円”で叶うV12サウンド
-
第162回
家電ASCIIまるで「足元に置くエアコン」 温風＆冷風が出るフットレストを使ってみたら快適すぎた
-
第161回
PC図書館で使えそうな静かさ 「打鍵音90％減のキーボード」が相当優秀なんですが
-
第160回
AV「ビクターの新しいイヤホン」がすごい。“オープンイヤー型なのに”ズレない、しかも低音強め
-
第159回
AV“MEMSドライバーのイヤホン”って、そんなにすごいの？→本当にすごかった……。音強すぎ。
- この連載の一覧へ