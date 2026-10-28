『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

正直に言います。最初は完全に「おもちゃ」のつもりでした。ところが、こんなに楽しいカメラだなんて……。Escura（エスクーラ）の「InstantSnap.novo」は、ボディの真ん中にぽっかり空いた、素通しの大きなのぞき窓から景色を切り取るようにして撮る、ちょっと変わったカメラ。しかも窓にはめる「ガイドの板」を差し替えると、写真の基本である「構図」を遊びながら体で覚えられてしまうんです。

気づけば散歩のたびに「この電柱、線の上に置いたらどうなるかな？」なんて考えてしまうようになっています。人気を集めた初代から生まれ変わった第2世代。遊びながら学べる唯一無二のカメラの魅力を紹介していきます。

InstantSnap.novoは、香港のカメラブランド・Escuraが手がけるトイデジタルカメラの第2世代モデルです。日本ではPinkoiが販売していて、価格は8894円。カラーはPinkoi限定のクリア、ホワイト、ミントの3色です。初代は縦に持つ形でしたが、novoは一般的なカメラと同じ横持ちに変わりました。

大きさは106×60×16mmで、重さはわずか38g。写真の解像度は2560×1920ドットで、画素補間による約500万画素相当。初代の130万画素から大きくアップしています。動画も1440×1080ドット／30fpsで撮れます。記録には別売りのmicroSDカード（4～64GB）を使い、充電とデータ転送はUSB Type-Cです。