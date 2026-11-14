『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

半導体が高騰している影響で、少し前と比べて、PCの価格はずいぶん高くなってしまいました。

いまのエントリー機は、以前のミドル機くらい、いまのミドル機は、以前のハイエンド機くらいの価格になっています。価格を抑えながらPCを選ぶのもなかなか難しくなってきていて、PC好きとしては悩ましい時代です。

ただ、根気強く探してみると“リーズナブルだけど使える”PCも、ちらほらと見つかります。

たとえばGMKtecの「NucBox M5S」もそんなPCのひとつ。同社の上位モデルとほぼ同じ端子構成を受け継ぎながら、CPUを手ごろなものに抑えることで、買いやすい価格を実現した1台です。

CPUはAMDのRyzen 3 5400U（4コア8スレッド、最大4.0GHz）で、グラフィックスはCPU内蔵のAMD Radeonグラフィックスを採用。

本体サイズ約127×128.8×47.8mm／重さは約528gというコンパクトな筐体ながら、前面にUSB 3.2 Gen2のType-A×2、USB Type-C、背面にはUSB 2.0×2と、豊富な端子を備えます。

それでいて、価格は8万円台！ いかがですか？ 最近のスマートフォンよりも買いやすいくらいの価格ですよね。「この性能で、この価格、大丈夫？」と少し心配になってしまうレベルです。というわけで、その特徴を細かくチェックしていきましょう。