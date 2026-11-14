万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第185回
GMKtec「NucBox M5S」
“この性能”、8万円台で買えちゃっていいの？ 3画面出力もできるミニPCがお気に入り──GMKtec NucBox M5S
2026年11月14日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
半導体が高騰している影響で、少し前と比べて、PCの価格はずいぶん高くなってしまいました。
いまのエントリー機は、以前のミドル機くらい、いまのミドル機は、以前のハイエンド機くらいの価格になっています。価格を抑えながらPCを選ぶのもなかなか難しくなってきていて、PC好きとしては悩ましい時代です。
ただ、根気強く探してみると“リーズナブルだけど使える”PCも、ちらほらと見つかります。
たとえばGMKtecの「NucBox M5S」もそんなPCのひとつ。同社の上位モデルとほぼ同じ端子構成を受け継ぎながら、CPUを手ごろなものに抑えることで、買いやすい価格を実現した1台です。
CPUはAMDのRyzen 3 5400U（4コア8スレッド、最大4.0GHz）で、グラフィックスはCPU内蔵のAMD Radeonグラフィックスを採用。
本体サイズ約127×128.8×47.8mm／重さは約528gというコンパクトな筐体ながら、前面にUSB 3.2 Gen2のType-A×2、USB Type-C、背面にはUSB 2.0×2と、豊富な端子を備えます。
それでいて、価格は8万円台！ いかがですか？ 最近のスマートフォンよりも買いやすいくらいの価格ですよね。「この性能で、この価格、大丈夫？」と少し心配になってしまうレベルです。というわけで、その特徴を細かくチェックしていきましょう。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がNucBox M5Sを推す理由
1）上位モデルゆずりの「つながる力」
2）長く使える拡張性と、選べる動作モード
3）箱から出してすぐ使える完成品
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