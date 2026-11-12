万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第183回
SteelSeries「Apex Pro TKL Gen 3 Cyber/Steel」
押し心地を“選べる”幸せ。4万円台でも買う価値があるゲーミングキーボード「Apex Pro TKL Gen 3」
2026年11月12日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
キーボード好きなら、一度は「この押し心地がもう少し軽ければ」「もう少ししっかりしていれば」と思ったことがあるはずです。SteelSeriesの「Apex Pro TKL Gen 3」の限定モデル、「Cyber」と「Steel」ならそんな悩みを解決してくれるかもしれません。
軽さを重視したCyberと、押し心地を重視したSteel。「軽く素早く押したいか、しっかり押したいか」という指先の好みで、同じキーボードを選べるのが最大の魅力です。自分の指に合う1台を選んでみてください。
Apex Pro TKL Gen 3 Cyber/Steelは、SteelSeriesの創立25周年を記念した、テンキーレス（数字キーなし）のゲーミングキーボードの限定モデルで、価格は4万1391円。キーは英語配列です。スイッチは、磁気センサー式の「OmniPoint 3.0」で、キーが反応する深さ（アクチュエーションポイント）を0.1～4.0mmの範囲で調整できます。
スイッチの耐久性は1億回。本体だけで設定を変えられるOLEDディスプレイも備えています。本体サイズは約355×129×42mm、重さは約974gです。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がApex Pro TKL Gen 3 Cyber/Steelを推す理由
1）指の好みで選べる2つのスイッチ
2）Rapid Trigger、Rapid Tap、Protection Mode
3）打鍵感と静かさ、見た目にもこだわり
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