『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

キーボード好きなら、一度は「この押し心地がもう少し軽ければ」「もう少ししっかりしていれば」と思ったことがあるはずです。SteelSeriesの「Apex Pro TKL Gen 3」の限定モデル、「Cyber」と「Steel」ならそんな悩みを解決してくれるかもしれません。

軽さを重視したCyberと、押し心地を重視したSteel。「軽く素早く押したいか、しっかり押したいか」という指先の好みで、同じキーボードを選べるのが最大の魅力です。自分の指に合う1台を選んでみてください。

Apex Pro TKL Gen 3 Cyber/Steelは、SteelSeriesの創立25周年を記念した、テンキーレス（数字キーなし）のゲーミングキーボードの限定モデルで、価格は4万1391円。キーは英語配列です。スイッチは、磁気センサー式の「OmniPoint 3.0」で、キーが反応する深さ（アクチュエーションポイント）を0.1～4.0mmの範囲で調整できます。

スイッチの耐久性は1億回。本体だけで設定を変えられるOLEDディスプレイも備えています。本体サイズは約355×129×42mm、重さは約974gです。