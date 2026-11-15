万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第186回
Godox「Godox C100」
俺、8210円で買える「透明レトロカメラ」に夢中なんだ。これ面白いんだぜ！
2026年11月15日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
スマホがあれば、誰でも簡単に綺麗な写真が撮れて、すぐに画像を確認できます。ですが、この作業が当たり前すぎて、ちょっと退屈さを感じていませんか？
そんな現代の写真撮影に、強い未体験感と新鮮な驚きを与えてくれるユニークなデバイスが登場しました。ライティング機材で知られるGodoxの「Godox C100」です。
実売価格は8000円強とお手頃。そして、画像を見た瞬間に「何これ!?」と感じる外観。Godox C100には、トイカメラでも当然のように存在する液晶モニターがありません。その代わりに鎮座しているのは、向こう側が透けて見える透明なガラス窓のような大型ビューファインダー。
画面がないため、その場では撮影画像は確認できません。不便なことは百も承知。それでも半透明のファインダー越しに、自分の直の視線で画角を切り取って撮影。スマホやPCに繋ぐまで仕上がりがわからないというワクワク感はおもしろい撮影体験です。
個性派ガジェット好きの好奇心を刺激してくれる、異色のトイ（レトロ？）カメラの魅力をお届けします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がGodox C100を推す理由
1）透過率約50％の透明ファインダーで被写体を捉える未体験感
2）本格フィルム撮影でも重宝する「露出計モード」を搭載
3）4種のアスペクト比に対応＆USB-Cでスマホに直結転送
🎬【2分で要約】Godox「Godox C100」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第185回
PC“この性能”、8万円台で買えちゃっていいの？ 3画面出力もできるミニPCがお気に入り──GMKtec NucBox M5S
-
第184回
デジタル日本メーカー、赤軸、しかもオシャレなのに“約9000円”!? 「あのメーカー」のメカニカルキーボードがコスパ最強
-
第183回
PC押し心地を“選べる”幸せ。4万円台でも買う価値があるゲーミングキーボード「Apex Pro TKL Gen 3」
-
第182回
PC“頑丈すぎて”怖い。180cm落下試験をクリアした、タフブック新型「FZ-34」がやばいほど丈夫です。
-
第181回
ウェアラブルガーミン最上位のスマートウォッチは“さすがの造りの良さ”。AMOLED＋チタンで良さしかない。
-
第180回
PCIntel Arc G3 Extreme搭載の最強ポータブルゲームPCで遊んでみました。タブレットにも変形するぞ！
-
第179回
AV着替え対応のすげぇBeats 360ヘッドホン！ ジムでもストリートでも映え確定だが、俺は技術が気になる
-
第178回
デジタルヘッドホンがWi-Fiでつながるってこういうことか！ Sonos Ace Ultraのスマホなしで音楽サブスクが楽しめる体験が快適すぎた！
-
第177回
デジタル“1万円台”で買える本格ジンバルカメラ。この価格でなんと4K、顔追跡までできる
-
第176回
デジタル手のひらサイズに「48枚の回転刃」 フィリップスの携帯ひげ剃りがとても優秀です。
- この連載の一覧へ