『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

スマホがあれば、誰でも簡単に綺麗な写真が撮れて、すぐに画像を確認できます。ですが、この作業が当たり前すぎて、ちょっと退屈さを感じていませんか？

そんな現代の写真撮影に、強い未体験感と新鮮な驚きを与えてくれるユニークなデバイスが登場しました。ライティング機材で知られるGodoxの「Godox C100」です。

実売価格は8000円強とお手頃。そして、画像を見た瞬間に「何これ!?」と感じる外観。Godox C100には、トイカメラでも当然のように存在する液晶モニターがありません。その代わりに鎮座しているのは、向こう側が透けて見える透明なガラス窓のような大型ビューファインダー。

画面がないため、その場では撮影画像は確認できません。不便なことは百も承知。それでも半透明のファインダー越しに、自分の直の視線で画角を切り取って撮影。スマホやPCに繋ぐまで仕上がりがわからないというワクワク感はおもしろい撮影体験です。

個性派ガジェット好きの好奇心を刺激してくれる、異色のトイ（レトロ？）カメラの魅力をお届けします！