『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

日々、キーボードを叩く仕事をしている方なら、キーボードの打ち心地が作業の効率に大きく影響することは直感的にわかるはず。

疲れにくく高品位なキーボードと言えば、まず候補に上がるのが、各キーが独立した物理的なスイッチを持つ、高品位なメカニカルキーボードです。しかし、いざメカニカルキーボードを探し始めると、二つの大きな壁にぶつかります。

ひとつは価格です。有名ブランドのハイエンドモデルは2万円～3万円を超える製品がザラで、いくら使いやすいと言っても、なかなか気軽には買いにくいのが実情。

もうひとつは、通販サイトにあふれる格安製品への不安です。コストを抑えながらメカニカルキーボードを探そうと思うと、どうしても、格安の無名ブランドが候補になってきます。ですが、格安の製品はキー配列に癖があったり、初期不良のサポートが受けられなかったりといった可能性もあり、結果的には納得のいく買い物にならないリスクがあります。

また、メカニカルキーボードはゲーミング向けの製品も多く、静謐な事務作業や仕事場のインテリアに馴染みにくい、激しく光るRGBライティングや派手な装飾が施されているケースも多いのです。

安心の日本メーカー製で、シックなデザインで、心地よい打鍵感が味わえる。しかも1万円以下で手に入る神コスパなキーボードはないのでしょうか？

実はあるんです。それはエレコムの有線メカニカルキーボード“Leggero（レジェロ）”シリーズのテンキーレスモデル「TK-MC31UKLBK」。直販価格は8980円。1万円切りながら、安物感は一切ありません。

マットな黒で統一された美しい外観と、軽やかな赤軸スイッチ。このキーボードがもたらす打鍵の心地よさや導入メリットを詳しくお届けします！