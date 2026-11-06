万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第177回
慶洋エンジニアリング「KEGS1」
“1万円台”で買える本格ジンバルカメラ。この価格でなんと4K、顔追跡までできる
2026年11月06日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
旅行の思い出や日常のふとした感動を動画に残そうとして、後でスマホを見返したら「手ブレで画面がガタガタ…」「自分が画角から外れてた…」なんてガッカリした経験はありませんか？
せっかくの思い出だから美しく残したい。だけど、本格的なジンバルカメラは高価で手が出しづらいし、操作も難しそう……。そんな動画撮影の悩みや諦めを、一瞬でワクワクに変えてくれるアイテムが登場しました。
それが、慶洋エンジニアリングの「KEGS1」です。手のひらサイズのコンパクトなボディに、本格的なブラシレスジンバルと4Kカメラ、さらに賢い自動顔追跡機能をぎゅっと凝縮。ジンバルカメラというとめっちゃお高いイメージですが、価格は嬉しい1万円台です！
「KEGS1」は、慶洋エンジニアリングが手掛けた2軸ブラシレスジンバル一体型の4K対応カメラです。
約164gという圧倒的な軽量ボディでありながら、高精細な4K動画撮影と人物の自動顔追跡機能を搭載。
手に取ってすぐに使える直感的な操作性と、1万円台という手軽な価格設定を実現しており、旅行の思い出作りから日常のVlog、SNS動画の撮影まで、幅広いシーンで誰でも簡単に滑らかな映像撮影を楽しめる注目の入門モデルです。
【目次】これが私的My推しガジェット
私が慶洋エンジニアリングの「KEGS1」を推す理由
1）「旅行やVlogの専用機撮影」を1万円台で、が一番の売り
2）ブラシレスモーターのジンバルにジャイロセンサーを搭載し、歩きながらの撮影でも横ブレなし
3）1.7インチタッチスクリーン搭載
🎬【2分で要約】慶洋エンジニアリング「KEGS1」動画解説
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