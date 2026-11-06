『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

旅行の思い出や日常のふとした感動を動画に残そうとして、後でスマホを見返したら「手ブレで画面がガタガタ…」「自分が画角から外れてた…」なんてガッカリした経験はありませんか？

せっかくの思い出だから美しく残したい。だけど、本格的なジンバルカメラは高価で手が出しづらいし、操作も難しそう……。そんな動画撮影の悩みや諦めを、一瞬でワクワクに変えてくれるアイテムが登場しました。

それが、慶洋エンジニアリングの「KEGS1」です。手のひらサイズのコンパクトなボディに、本格的なブラシレスジンバルと4Kカメラ、さらに賢い自動顔追跡機能をぎゅっと凝縮。ジンバルカメラというとめっちゃお高いイメージですが、価格は嬉しい1万円台です！

「KEGS1」は、慶洋エンジニアリングが手掛けた2軸ブラシレスジンバル一体型の4K対応カメラです。

約164gという圧倒的な軽量ボディでありながら、高精細な4K動画撮影と人物の自動顔追跡機能を搭載。

手に取ってすぐに使える直感的な操作性と、1万円台という手軽な価格設定を実現しており、旅行の思い出作りから日常のVlog、SNS動画の撮影まで、幅広いシーンで誰でも簡単に滑らかな映像撮影を楽しめる注目の入門モデルです。