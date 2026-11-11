『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

パソコンを落としたことって、ありますか？

スマホを落としたことのある方なら比較的多いと思いますが、パソコンを落としたことのある方は、それほど多くないかもしれませんね。

僕は落としたことがあります。

緊急で確認する必要のある資料があり、その資料はスマホからは見ることができなかったので、やむを得ず駅前のベンチに座り、ノートパソコンを取り出そうとしたのです。

急いで取り出したのが災いし、手から滑り落ちたパソコンは「ガシャッ！」と音を立てて硬い地面に落下。画面こそ割れなかったものの、天板や角が損傷し、キーボードもうまく作動しなくなってしまいました。悲しい思い出です……。

何が言いたいかというと、普通のノートパソコンは、落とせば壊れます。それがノートパソコンです。

でも、落としてしまっても、“壊れる可能性が非常に低い”ノートパソコンも存在するんです。それがパナソニックの「タフブック」シリーズですね。

（もちろん、落下してもデータが守られたり、使い続けられる設計になっていることと、外観に傷がつかないというのは違います。また、タフブックなら絶対に無破損・無故障で済むというわけではありませんが）

「FZ-34」は、その最新モデル。現場での使いやすさと安全性を追求した12.4型液晶搭載の堅牢2in1パソコンです。

作業内容に応じてタブレット単体でもキーボード装着時でも使い分けられるほか、屋外の明るい場所でも見やすい高輝度ディスプレイや、作業用手袋を装着したまま操作できるタッチパネルを採用しています。

一般的なノートPCでは使用が難しい環境にも対応できる抜群の堅牢性に加え、最新CPUやAI機能も搭載。単に壊れにくいだけでなく、現場での業務効率まで考えられたモデルです。