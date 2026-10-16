技術者への依頼不要に。音声AIエージェントを自然な会話やテキストで作成・改善

Eleven Labs Japan合同会社は10月7日、企業向け音声・チャットエージェントプラットフォーム向けの新機能「ElevenAgents Architect」のアルファ版の提供を開始したと発表した。管理ツール上で自然な会話やテキストを用いて指示を出すだけで、電話応答やカスタマーサポートなどを担う音声AIエージェントの新規構築や設定の調整、会話フローの改善案作成を行う機能だという。

これまで音声AIエージェントの修正には、大量の対話データの確認や専門知識を持つ技術者への作業依頼が必要だった。本機能では、音声AIが過去の対話データを自動分析し、課題に対する改善案を提示。改善案は自動的にテスト環境で事前検証され、担当者がその結果を確認・承認した上で本番環境へ反映できる仕様だ。

また、変更内容は草案としてバージョン管理され、変更箇所の確認や過去の状態への復元にも対応する。さらに、企業があらかじめ定めた運用ルールを自動適用できるほか、例外的なやり取りを防ぐ制限も設定し、安全に事前検証できるという。管理画面のほか、ChatGPTやClaudeなどの外部AIツールからも連携して利用可能だ。

同社は米国発の音声AIスタートアップで、Fortune 500企業の80%以上に導入実績を持つ。今回発表された「ElevenAgents Architect」は、英国の保険関連企業The Acorn GroupやPHMGなどで先行導入が進んでいるという。