AIコード生成のコストや手戻りを可視化する開発管理ツール

supa, inc.は10月5日、AI駆動開発プラットフォームの最新版「supateam v2.0」の提供を開始したと発表した。Claude CodeやCursor、Codex、GitHub、Jiraといった開発ツールの利用データを自動収集し、生成AIの利用コストのほか、追加指示やコードレビュー、修正・手戻りといった作業工程の可視化に対応するという。

本プラットフォームは、データの収集と転送を標準化するオープンソースであるOpenTelemetryを設定するだけで導入でき、開発者の手作業による入力や既存の開発手順の変更を伴わずにデータを自動で取得可能。コードやプロンプトの取得はせず、プルリクエストごとのAIコスト、指示回数、レビュー負担、リリース後の手戻りなどの指標を自動計測する。

収集したデータはLLMで解析され、作業効率に関わるプロンプトや手順の抽出、スプリントごとのバグ対応比率の算出などを行う。MCP（Model Context Protocol）にも対応しており、対話形式でモデル別・チーム別のコストや利用状況のデータを抽出できるという。