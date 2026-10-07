3Dマップ上でルートを自動作成・対話案内するデジタルツイン基盤

ボールドライト株式会社は9月30日、実空間の3D表現とAIを組み合わせたデジタルツインプラットフォーム「メタマップ」のリニューアルを発表し、同日より提供を開始した。本サービスは商業施設やテーマパークなどの屋内・施設内マップの制作・運用を行うシステムだ。今回の刷新ではAIを用いたデータ生成や案内経路の自動構築機能が追加された。

従来の3D空間データ制作は、専門的な作業による手間やコストが課題となっていた。本システムではAIを活用し、平面図や写真をもとに3Dモデルを生成。従来の2Dイラストマップの制作と比べて作業期間を70%以上短縮したという。あわせて、床面や壁面などの地図データからルートネットワークを自動計算する機能を搭載し、手作業による経路設定工程を自動化した。

来訪者向けの機能としては、AIチャットで自然言語による施設検索とルート表示を提供する。目的地までの経路を3Dマップ上のウォークスルー映像で事前に確認できるほか、複数階にまたがる移動にも対応する。また、カメラやアプリと連携して混雑状況をリアルタイムに表示する機能や、地図上のスポットを選択して写真や営業時間などを一覧する仕組みも備える。

同システムは国内170以上の施設への導入実績があり、今後は商業施設等の単一施設から街並みや地域全体へと対象エリアを拡大する計画だという。