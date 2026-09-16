財務分析や資金繰り改善策を動画で提示する「AI CFOサービス」

スモールビジネス向けに専門家とテクノロジーを組み合わせた会計事務所を運営する株式会社SoVaは9月7日、財務状況の分析結果や資金繰り、コスト削減策などのアドバイスを動画形式で提供する機能「AI CFOサービス」を開始した。自社で記帳・作成した試算表データを基に分析を行い、具体的な施策提案を可視化する仕組みだ。本機能は、同社が提供する既存のバックオフィス総合支援サービスの契約企業に対し、追加料金なしで順次提供される。

SoVaは、記帳代行や給与計算代行、専門家相談などのバックオフィス業務を定額で提供する「会計事務所サービス」。今回追加された機能では、記帳・作成された月次の試算データを基にAIが分析を行い、将来の資金繰り予測や具体的な改善策をまとめた動画コンテンツを生成・配信する。

今後のサービス開発および体制強化に向け、同社はシリーズBラウンドにおいて第三者割当増資（2.1億円）および融資等（4.2億円）を合わせ、総額6.3億円の資金調達を実施した。調達した資金は、AIを活用したバックオフィス業務の効率化・経営支援機能をはじめとする各種機能開発、および専門人材の採用投資に充てられる。