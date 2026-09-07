松のやに「チーズトマトハヤシ」780円～！ とろ～りチーズがおいしそ

とんかつチェーン「松のや」は9月9日15時より、「チーズトマトハヤシライス」各種を発売します。価格は780円から。

チーズとトマトのハヤシライスが780円～

洋食の定番・ハヤシライスに、トマトの酸味と濃厚なチーズを合わせた新メニューが登場します。

▲「チーズトマトハヤシライス」780円



爽やかな酸味と旨味を凝縮したトマトのハヤシソースに、濃厚なチーズを合わせた一品。とろりとしたチーズのまろやかなコクが口いっぱいに広がるといいます。



プレーンのほか、松のや自慢のロースかつを合わせた「ロースかつチーズトマトハヤシライス」、超厚切りリブロースかつをのせた「超厚切りリブロースかつチーズトマトハヤシライス」も用意されます。

▲「ロースかつチーズトマトハヤシライス」990円

▲「超厚切りリブロースかつチーズトマトハヤシライス」1290円

780円～！ 松屋フーズのハヤシに期待

松のやでは、これまでにも期間限定でハヤシライスを販売してきた実績があります。



松のやは、、系列にはカレーでもおなじみの牛めし「松屋」や、カレー専門店「マイカリー食堂」もあります。そんな松屋フーズが手がけるハヤシライスなので、ちょっと期待できますよ。



今回はトマト×チーズ仕立てで、プレーンなら780円。松のやらしく、ロースかつや超厚切りリブロースかつをのせたメニューも用意されています。シンプルにハヤシを味わうか、やっぱりかつをのせるか……悩ましいところです。



・発売日：2026年9月9日

（※文中の価格はすべて税込）