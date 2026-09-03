【本日開始】吉野家のトッピング6品が112円！ 2個つけても224円

牛丼チェーン「吉野家」は9月3日11時から9月24日15時まで、全国の吉野家店舗で「トッピング祭」を開催します。

トッピングが50円引き！

期間中は、「明太高菜マヨ」「ねぎ玉子」「クワトロチーズ」など対象トッピング8品を、店内・テイクアウトともに50円引きで提供します。トッピング1品のみの購入も対象で、購入数の制限はありません。

■対象商品：50円引き

肉味噌ねぎ 195円 → 145円

特製とろろ 228円 → 178円

明太高菜マヨ 162円 → 112円

鬼おろしポン酢 162円 → 112円

クワトロチーズ 162円 → 112円

キムチ 162円 → 112円

ねぎ玉子（ねぎ半熟玉子へ変更可能） 162円 → 112円

ねぎラー油 162円 → 112円

トッピング6品は112円

2個つけても224円

いつもの牛丼に気になるトッピングを足してみるのも、普段とは違う組み合わせを試すのも楽しそう。「キムチ」「明太高菜マヨ」などは50円引きで112円のお手頃さです。2つ付けても224円。



なお、今回、2026年3月に販売したトッピング「肉味噌ねぎ」が再登場します。

特製肉味噌に、豆板醤とにんにくのうまみ、ラー油の香り立つ辛味を加え、シャキシャキのねぎを合わせたということで、牛丼にぴったりだそうですよ。



50円引きの機会に試してみるのも！

・開始日：2026年9月3日

・終了日：2026年9月24日

※価格は税込み表記です。