『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「大きいタブレットが欲しい。でもiPadはさすがに高い」。そう思って買うのをやめた人に、今オススメしたいのがこの1台です。

これまでの安いAndroidタブレットは、「iPad miniの代わりに、動画を見るだけなら」という立ち位置のものがほとんどでした。でも、今回紹介する「nubia Pad Plus」は違います。12型の大画面で、動画も勉強も、ちょっとした仕事も、まとめて引き受けてくれる万能タブレットなんです。

しかも、値段は3万9800円。同じくらいの大きさ（11型）のiPadが7万4800円ということを考えると、笑ってしまうくらい安い。安いから我慢する、ではありません。安いのに、ちゃんと使える。そこがオススメポイントです。

nubia Pad Plusはディスプレーが12型（2000×1200ドット）。サイズが約281×177×7.2mm、重さ約550gと、この大きさにしてはかなり薄くて軽い仕上がりです。CPUはUNISOC T820、メモリー6GB、ストレージ128GB、そしてOSはAndroid 16という構成になっています。

バッテリーは8000mAhと大きめで、26Wの急速充電に対応。メーカー公称値は音楽再生が約16.9時間、動画再生が約7.6時間です。そのほか、クアッドスピーカー、カメラは背面1300万画素・前面800万画素。3.5mmのイヤホンジャック、顔認証、防水は水滴がかかる程度に耐えるIPX2に対応します。カラーはグレーの1色です。では、実際に使ってみましょう。