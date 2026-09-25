万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第153回
ZTE「nubia Pad Plus」
【iPadの半額】4万円で買える12型タブレットが、想像以上にとても優秀でした──nubia Pad Plus
2026年09月25日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「大きいタブレットが欲しい。でもiPadはさすがに高い」。そう思って買うのをやめた人に、今オススメしたいのがこの1台です。
これまでの安いAndroidタブレットは、「iPad miniの代わりに、動画を見るだけなら」という立ち位置のものがほとんどでした。でも、今回紹介する「nubia Pad Plus」は違います。12型の大画面で、動画も勉強も、ちょっとした仕事も、まとめて引き受けてくれる万能タブレットなんです。
しかも、値段は3万9800円。同じくらいの大きさ（11型）のiPadが7万4800円ということを考えると、笑ってしまうくらい安い。安いから我慢する、ではありません。安いのに、ちゃんと使える。そこがオススメポイントです。
nubia Pad Plusはディスプレーが12型（2000×1200ドット）。サイズが約281×177×7.2mm、重さ約550gと、この大きさにしてはかなり薄くて軽い仕上がりです。CPUはUNISOC T820、メモリー6GB、ストレージ128GB、そしてOSはAndroid 16という構成になっています。
バッテリーは8000mAhと大きめで、26Wの急速充電に対応。メーカー公称値は音楽再生が約16.9時間、動画再生が約7.6時間です。そのほか、クアッドスピーカー、カメラは背面1300万画素・前面800万画素。3.5mmのイヤホンジャック、顔認証、防水は水滴がかかる程度に耐えるIPX2に対応します。カラーはグレーの1色です。では、実際に使ってみましょう。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がnubia Pad Plusを推す理由
1）12型なのに約550g。大きいのに、持ち運べる
2）キーボードが「つなぐだけ」。セットでも4万2800円
3）動画の高画質視聴＋4スピーカー＋映像出力という娯楽仕様
🎬【3分で要約】ZTE「nubia Pad Plus」動画解説
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