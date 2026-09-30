万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第155回
リンクスインターナショナル「LC7530-16/512-W11Pro（7530U）」
続く“パソコン価格の高騰”。でも「9万円台のお手軽ミニPC」を使うって手も、あるんだぜ。
2026年09月30日 17時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
半導体や各種パーツの価格上昇、さらには為替の影響も相まって、パソコン全体の価格高騰が止まりません。「自宅のPCを買い替えたいが、15万〜20万円も出すのはちょっと厳しい……」と頭を抱えている方も多いはず。
そこで「無難だから」と大画面ノートPCを選ぼうとしているなら、ミニPCという選択肢も検討してみませんか？ 自宅のデスクに据え置くなら、大画面4Kモニターやデュアルモニター環境を無理なく選べ、さらにお気に入りのキーボードやマウスを使えるミニPCのほうが何かと便利で快適だからです。
今回レビューするリンクスインターナショナルの「LC7530-16/512-W11Pro（7530U）」は、9万円台で購入できるミニPC。正直に申し上げますと、10万円以下のミニPC市場には超格安モデルや尖ったデザインの製品が多く、外観やスペック、価格を見ると「すごく普通」に見えます。
しかし、信頼の高い国内代理店のオリジナルPCかつ、ビジネス用途に最適なWindows 11 Proを標準搭載する点も含め、実用性を追求した安心の王道モデル。パソコン高騰の時代だからこそ、コストを抑えて安心して使える「LC7530-16/512-W11Pro（7530U）」のレビューをお届けします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がLC7530-16/512-W11Pro（7530U）を推す理由
1）派手さはないが在宅ワークや事務用途に必要十分なスペック
2）マルチモニター環境が超スマートに組める
3）手のひらサイズで、VESAマウントでモニター裏に隠せる
🎬【3分で要約】リンクスインターナショナル「LC7530-16/512-W11Pro（7530U）」動画解説
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