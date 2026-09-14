ウルトラマンぬいぐるみ抽選で不正アクセス　当選者133人が“落選”扱いに

円谷プロダクションとmogilyは9月11日、円谷プロの「ULTRA MART」が利用するmogilyのデジタル整理券システムが不正アクセスを受け、抽選に当選した一部ユーザーのステータスが落選に変更されていたことを公表した。影響を受けたユーザーは133名。本件に伴う個人情報漏えいは確認されていない。
対象商品は9月9日と9月10日に抽選販売を実施した「M78ウルトラマン ふわふわお座りぬいぐるみ」。該当する抽選枠は以下のとおりだ。
●概要
■対象商品
・M78ウルトラマン ふわふわお座りぬいぐるみ
■対象店舗・サービス
・ULTRA MART（mogilyでの抽選販売分）
■対象抽選枠
9月9日
・ウルトラマンティガ：10時枠／11時枠／12時枠／13時枠／14時枠／15時枠／16時枠／17時枠／18時枠
9月10日
・ウルトラマンティガ：全枠
・ウルトラマンタイガ：10時枠／11時枠／12時枠／13時枠／15時枠／16時枠／17時枠／18時枠／19時枠
・ウルトラマンブレーザー：全枠
■対象ユーザー数
・133名
影響を受けたユーザーは特定済みで、円谷プロは同日より、補填などの案内を個別に実施している。
今後の抽選については、9月18日までは通常通り対応。9月19日以降は一旦停止し、改めて案内する方針だ。
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