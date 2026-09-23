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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第152回

ALLDOCUBE「iPlay 80 mini Turbo」

高性能なタブレットは高くて手が出せない？ なら、コレで十分だよ──iPlay 80 mini Turbo

2026年09月23日 18時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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ALLDOCUBE「iPlay 80 mini Turbo」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　そこそこ性能が良くて動画視聴や読書にピッタリなサイズのタブレット、欲しくないですか？　私は欲しいです。でも価格を見ると手が止まる？　わかります。

　いい感じのタブレットの価格は10万円超えも当たり前になってきていて、もう「ちょっと買ってみるか」と気軽に言える金額ではなくなってきています。そこで今多くのガジェッターがこぞって追い求めているのが、コスパに優れた低価格帯の優秀タブレット探し。

　そんな中、私が推したいのが、ALLDOCUBEの「iPlay 80 mini Turbo」です。ざっくり言えば、世界的人気タブレットの1/3くらいの値段で買える小型のAndroidタブレット。安いんだから中身もそれなりでしょ、と思ったあなた、ちょっと待ってください。この端末、かなり本気（マジ）です。「無理して高性能なモノを買わなくても、これで十分かも」と思わせてくれる1台なんです。

次ページ：コスパの概念を一段階上に変えてくれるタブレット

iPlay 80 miniシリーズには、エントリーのPro、最上位のUltraがありますが、このTurboはその中間という立ち位置です。背面下部には技適の認証マークもあります

　iPlay 80 mini Turboは、8.8型ディスプレーのタブレットです。解像度は2560×1600ドットで、リフレッシュレートは最大120Hzの表示に対応します。CPUにMediaTekの「Dimensity 7400」、メモリー8GB、ストレージ128GBという組み合わせ。OSはAndroid 16がベースになっています。

　本体は厚さ6.95mm、重さ295g。バッテリーは6500mAhで、20Wの急速充電が使えます。カメラはリアが1300万画素、フロントが500万画素です。配信動画を高画質で再生できるWidevine L1にも対応しています。価格は3万8999円で、セール時は3万円台前半も狙えます（記事後半にクーポン情報があります）。

　スペック面と価格のバランスだけ見れば申し分のないiPlay 80 mini Turboですが、実際の使い勝手はどうなのか？　この記事では、ハンズオンで試用したレポートを交え、iPlay 80 mini Turboの魅力をお伝えしていきます。

【目次】これが私的My推しガジェット

私がiPlay 80 mini Turboを推す理由
1）お値段以上！ ハイエンドみたいなディスプレー
2）ゲームは苦手だけど、普段使いのモタつきはナシ！
3）薄くて軽いので外出先に持って行きやすい

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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ALLDOCUBE「iPlay80 mini Turbo」

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