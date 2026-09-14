OpenAIやAnthropicトップが異例の「AI減速」支持　トランプ氏は拒否、中国との競争を優先

Anthropicのダリオ・アモデイCEOは9月12日、自身のXとブログでAI開発を減速すべきとの考え方を提示。Xのイーロン・マスク氏とOpenAIのサム・アルトマン氏が賛意を示した一方、トランプ米大統領は否定的な考えを一部メディアに示している。
アモデイ氏はブログで特に2026年夏以降、AIの進歩が急加速しており、放置すれば人間の理解力や制御力を凌駕する可能性があると主張。OpenAIのAIエージェントが自律的にサイバー攻撃を試みたHugging Face事件を取り上げ、適切な安全機構をもたないままAIの進歩が続けば、より壊滅的な被害をもたらす恐れがあると警告した。
同氏はこうした事態を防ぐため、第三者の評価チームにAnthropicの従業員と同等のアクセス権を与え、安全対策やトレーニング状況を検証する方針を公表。
あわせて、民主主義国家のAI開発企業が連携し、共通した安全基準の確立と進歩速度の制限を実施することや、権威主義国家とも可能な限り協調を図ることなどを提案している。
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
同氏の考えに対して、Xのイーロン・マスク氏とOpenAIのサム・アルトマン氏は、両氏のXを通じて賛同を表明。今後、米国を拠点とするAnthropic、スペースX（旧xAI）、OpenAIの3社はアモデイ氏の方向性に近い形で連携するものとみられる。
Dario is right https://t.co/EwKgqQGaUo— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2026
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
一方、トランプ大統領はロイター通信などの取材に対して、「多くの非常に否定的な勢力が、実現しないであろうAIについての事柄を持ち出している」と主張。中国とのAI開発競争を踏まえ、米国が同分野で先行する状況を維持したいとの考えを示した。
ひとこと：トランプ政権は2026年6月、AnthropicのフロンティアAI「Fable 5」と「Mythos 5」にセキュリティー上の懸念があると主張。同社に対して、両モデルの米国外での提供を一時中断させている。
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