Google Chromeにアップデート　深刻度”重大”含む42件の脆弱性を修正

グーグルは9月15日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む42件の脆弱性に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・42件 ■深刻度別の内訳 ・重大：3件

・高：28件

・中：10件

・低：1件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-91726：WebGLでの境界外読み取り

・CVE-2026-91721： Internalsでの解放後使用

・CVE-2026-91749：Workersでの解放後使用 ■深刻度（高） ・CVE-2026-91724：Inputでの解放後使用

・CVE-2026-91728：V8の整数オーバーフロー

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-91739：トランザクションプラットフォームでの認証の欠落

・CVE-2026-91713：ブラウザーでの認証の欠落

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-91719：XMLでのコードインジェクション

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：153.0.8010.47/.48

・macOS：153.0.8010.47/.48

・Linux：153.0.8010.47 ■モバイル版 ・Android：153.0.8010.47

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。