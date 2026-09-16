Google Chromeにアップデート　深刻度”重大”含む42件の脆弱性を修正

グーグルは9月15日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む42件の脆弱性に対処した。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・42件
■深刻度別の内訳
・重大：3件
・高：28件
・中：10件
・低：1件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-91726：WebGLでの境界外読み取り
・CVE-2026-91721： Internalsでの解放後使用
・CVE-2026-91749：Workersでの解放後使用
■深刻度（高）
・CVE-2026-91724：Inputでの解放後使用
・CVE-2026-91728：V8の整数オーバーフロー
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-91739：トランザクションプラットフォームでの認証の欠落
・CVE-2026-91713：ブラウザーでの認証の欠落
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-91719：XMLでのコードインジェクション
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：153.0.8010.47/.48
・macOS：153.0.8010.47/.48
・Linux：153.0.8010.47
■モバイル版
・Android：153.0.8010.47
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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