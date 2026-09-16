Androidに深刻度”重大”の脆弱性が30件超　セキュリティー公開情報（2026年9月分）

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は9月8日、Android OSの脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースが複数見付かっていることから、提供され次第、アップデートの適用が推奨される。

項目別の深刻度「高」以上の修正件数は以下のとおり。

●Android ランタイム ・深刻度「高」：1件 ●フレームワーク ・深刻度「重大」：3件

・深刻度「高」：34件 ●システム ・深刻度「重大」：23件

・深刻度「高」：33件 ●設定ウィザード ・深刻度「高」：1件 ●テレビ ・深刻度「高」：3件 ●Kernel ・深刻度「重大」：4件

・深刻度「高」：1件 ●カーネルコンポーネント ・深刻度「重大」：1件 ●Armコンポーネント ・深刻度「高」：6件 ●Imagination Technologies ・深刻度「高」：25件 ●MediaTekコンポーネント ・深刻度「高」：21件 ●Tsingteng Micro ・深刻度「高」：1件 ●Unisocコンポーネント ・深刻度「高」：7件 ●Qualcommコンポーネント ・深刻度「高」：5件 ●Qualcommクローズドソース コンポーネント ・深刻度「重大」：1件

・深刻度「高」：10件

サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。