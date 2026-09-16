ポケカ30周年商品、メルカリは一部出品禁止　ヤフオク・Yahoo!フリマは価格制限せず

メルカリとLINEヤフー（Yahoo!オークション／Yahoo!フリマ）は9月15日、ポケモンカード30周年記念商品「ポケモンカードゲーム 30th CELEBRATION」（9月16日発売）の関連出品について、対応方針を公開した。

メルカリでは同社の「マーケットプレイスの基本原則」などに基づき、関連商品の出品を発売から当面の間禁止する。

当該期間中はユーザーへの注意喚起にくわえて、出品の監視や削除といった対応を実施。不適切な出品を繰り返すアカウントに対しては、利用制限を含む厳格な措置を講じる方針だ。

一方、LINEヤフーが運営するYahoo!オークション（ヤフオク）とYahoo!フリマは、発売時点で出品禁止や価格制限は実施しない方針。

今後の対応については商品特性や供給状況、市場動向などを踏まえて判断するとしている。