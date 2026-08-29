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Jackery Japan「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」

【防災グッズの大本命】あると便利なのは知ってた！ 定番スペックで買いなJackeryのポータブル電源

2026年08月29日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

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ポータブル電源

Jackery Japan「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」

　ポータブル電源と聞くと、「キャンプや車中泊、災害時の備えとして使うもの」というイメージを持ちがちです。停電時にスマホを充電したり、非常用家電を動かせるポータブル電源は、いざというときに頼もしい存在。

　でも、「役に立つのは年に数回のキャンプや非常時だけなのに高額な買い物じゃない？」「大きくて重いから普段は家の中で邪魔者扱いになりそう」と、購入を躊躇している方も多いかもしれません。

　せっかく手に入れるなら、非常時だけでなく普段の生活でもストレスなく使い倒したいところ。そんな「防災と日常使いの両立」に悩む方にこそ、ぜひ注目してほしい製品があるんです。

次ページ：1000Whクラスで悩んだらコレ！失敗しないポータブル電源ならこれ

ポータブル電源

Jackery ポータブル電源 1000 New V3は、Jackeryの人気モデル「1000 New」を刷新したポータブル電源です

　それがポータブル電源界の定番ブランド、Jackeryの最新製品「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」です。

　1024Whの容量と1500WのAC定格出力を備え、電子レンジやドライヤーなどの大型家電も難なく駆動。前モデルから19％小型化され、約10.6kgと1000Whクラスとして取り回しやすいサイズ感に収まっています。

　約6000回の充放電サイクルやUPS機能、アプリ連携など実用面も大幅強化された本機の実力を、詳しくレビューします。

【目次】この記事で書かれていること：

「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」を使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）10kg台なのに1500W！ 容量と持ち運びやすさのバランスがいい
2）約1.25時間で充電完了。コンセントとソーラーの同時充電なら最短50分も可能
3）スマホアプリが便利！ 残量や充電状況を手元で確認できる

購入時に確認したい2つのポイント
1）UPSとして使う場合は「完全な無瞬断」ではありません
2）10kgオーバーなので、置き場所は事前に考えておきましょう

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬Jackery Japan「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」動画解説

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Jackery Japan「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」

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