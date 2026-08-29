ポータブル電源と聞くと、「キャンプや車中泊、災害時の備えとして使うもの」というイメージを持ちがちです。停電時にスマホを充電したり、非常用家電を動かせるポータブル電源は、いざというときに頼もしい存在。

でも、「役に立つのは年に数回のキャンプや非常時だけなのに高額な買い物じゃない？」「大きくて重いから普段は家の中で邪魔者扱いになりそう」と、購入を躊躇している方も多いかもしれません。

せっかく手に入れるなら、非常時だけでなく普段の生活でもストレスなく使い倒したいところ。そんな「防災と日常使いの両立」に悩む方にこそ、ぜひ注目してほしい製品があるんです。

それがポータブル電源界の定番ブランド、Jackeryの最新製品「Jackery ポータブル電源 1000 New V3」です。

1024Whの容量と1500WのAC定格出力を備え、電子レンジやドライヤーなどの大型家電も難なく駆動。前モデルから19％小型化され、約10.6kgと1000Whクラスとして取り回しやすいサイズ感に収まっています。

約6000回の充放電サイクルやUPS機能、アプリ連携など実用面も大幅強化された本機の実力を、詳しくレビューします。