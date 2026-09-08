画像と母語で漢字の意味を学ぶ外国人向けコンテンツ
株式会社すららネットは9月1日、外国人向け日本語学習ICT教材「すらら にほんご」において、新コンテンツ「Hi! Kanji」の提供を開始した。在留外国人の増加に伴い非漢字圏出身の学習者が増えるなか、従来の「読み・書きの暗記」に先立ち、パーツの意味から漢字を理解させるアプローチを採用している。
本コンテンツは、漢字を構成する最小単位126種類を絵やアニメーションで学び、その組み合わせによって漢字全体の意味を把握する構成だ。14言語の母語解説に対応し、日本語能力試験N5レベル（基本的なひらがな・カタカナ、および日常生活で使われる基本的な漢字と語彙を理解できる程度）の基本漢字に加え、日本の生活で必要となる文字を含む全161文字を扱う。日本語の読み書き能力に依存せず、文字の成り立ちを分解して提示する仕組みとなっている。
在留外国人の増加とともに日本語教育の需要が多様化するなか、学習者の言語的背景に応じた教材開発が進んでいる。暗記の前段階として「構造のイメージ理解」を挟む学習手法が実装されている。
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