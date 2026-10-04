このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

人気スマートウォッチ＆バンド深掘りレビュー 第54回

2万円台でお手頃な「HUAWEI WATCH FIT 5」と上位モデルの「HUAWEI WATCH FIT 5 Proはどこが違う？

2026年10月04日 12時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ）　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
HUAWEI WATCH FIT 5

2万円台で高機能なスマートウォッチ、ファーウェイ「HUAWEI WATCH FIT 5」には、上位モデルの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」もある。両機種の違いを詳しくチェックした

　「HUAWEI WATCH FIT 5」の連続レビューの3回目です（前々回前回）。HUAWEI WATCH FIT 5（以下、FIT 5）には、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」（以下、FIT 5 Pro）という上位モデルがあります。どちらを選ぶべきかを迷う人も少なくないでしょう。そこで、ファーウェイ・ジャパンからFIT 5 Proをお借りして、FIT 5との違いをチェックしました。

HUAWEI WATCH FIT 5

左がHUAWEI WATCH FIT 5 Pro（3万9380円〜）。筆者はナイロンベルトのオレンジ（4万2680円）を使っている。右はHUAWEI WATCH FIT 5（2万7280円〜）

HUAWEI WATCH FIT 5 Proのほうが画面が大きく、高級感がある

　FIT 5のディスプレイが1.82インチ（480×408ピクセル）であるのに対して、FIT 5 Proは1.92インチ（480×408ピクセル）。わずかな差ですが、実際にFIT 5 Proに着け替えると、スペック以上に画面が大きく、見やすくなったように感じました。最大輝度もFIT 5が2500ニトであるに対して、FIT 5 Proは3000ニトで、屋外の明るい場所でも見やすいことも利点です。

HUAWEI WATCH FIT 5

左がHUAWEI WATCH FIT 5 Pro、右がHUAWEI WATCH FIT 5。Proのほうがわずかに大きいが、画面の視認性は同等

　ケースのデザインも異なります。FIT 5はアルミ製で、丸みを帯びたカジュアルな印象。FIT 5 Proのケースもアルミ製ですが、ベゼルにチタニウム合金を用い、フロントパネルに高硬度のサファイアガラスを採用するなど、高級感のある仕上がり。

　筆者はFIT 5を着けているときには、会う人からウォッチについて聞かれることはなかったのですが、FIT 5 Proに着け変えると、複数人から「それ、どこの時計？」と聞かれました。オレンジのナイロンベルトが目立ったこともありますが、FIT 5 Proのほうが目の引くデザインと言えます。

HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 Proはサファイアガラスとチタニウム合金を用いて、リッチな質感

HUAWEI WATCH FIT 5

右側面にはリューズとボタンを搭載。ソリッドで硬派な印象だ

HUAWEI WATCH FIT 5 Proは心電図の測定機能も持っている

　FIT 5 Proにしかない優位性として、心電図（ECG）アプリがあります。HUAWEI WATCH GT 6 Proなどと同様に、右下のボタンに30秒間指を当てるだけで測定できます。不正脈の一種である心房細動の兆候がわかり、結果は「HUAWEI Health」アプリに同期され、詳細なデータを出力して医師と共有したりすることもできます。

HUAWEI WATCH FIT 5

右下のボタンに指を当てるだけで心電図を測定できる

HUAWEI WATCH FIT 5

詳細な結果は「HUAWEI Health」アプリで確認でき、心電図レポートをプリントしたり、PDFにして共有したりできる

　現状、健康上の不安がなくても、病気の早期発見につながる可能性はあるので、あって困らない機能といえるでしょう。

　スペックを見比べたところ、他のヘルスケア機能は同等のようでしたが、FIT 5 Proには「皮膚温」というアプリがあり、自動でも手動でも皮膚温が計測できました。なお、スペックを確認したところ、FIT 5にも温度センサーは搭載されており、月経周期の予測など女性の健康管理に活用されているようです。

HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 Proは皮膚温も測定できる

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ファーウェイ・オンラインストア 楽天市場店
Huawei Mobile