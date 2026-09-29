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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第241回

日本エイサー「Swift Air 16（SFA16-61M-F73Z）」

【990g】もう16型のデカノートPCがいいじゃん！　画面でかいのに軽すぎるAcer Swift Airが正義

2026年09月29日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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日本エイサー「Swift Air 16（SFA16-61M-F73Z）」

　これだけの大画面なのにむっちゃ軽い。なら、もう小さい画面のノートなんて使いたくなりますよね。

　外出先でノートPCを開いて作業してるとき、「あーっ、もう画面が狭い！」ってイライラしたことありませんか？

　デスクではマルチディスプレーでPCを使うのが当たり前になっています。

　チャットやメールを見つつ資料を作成して、さらにブラウザやPDFを何枚も横に並べる……そんなマルチタスクが当たり前になっている中、外で使う時だけ、13インチや14インチの画面で我慢するなんて。

　ぶっちゃけ、作業効率に限界を感じちゃいますよね。

　ノートパソコンも画面がでかいほうが絶対いい。でも、ずっしり重くて分厚いのを持ち歩くなんて絶対にイヤ。このふたつは、両立しない永遠の課題……のはずでした。

　しかし、そんなお悩みを見事に解決してくれる製品がありました。16インチの大画面なのに、驚異の1kg切り。デスク環境をそのままバッグに放り込んで持ち運べるような感覚で、お値段も手が届く絶妙なライン。ここでは、そんな製品を実機でレポートしつつ、本当に買いなのかを試してみました！

次ページ：990gの軽さで、最新Ryzen AIを搭載！
実売20万円なので意外にお手軽

16型大画面でわずか約990g。圧倒的な軽さを誇るAcer Swift Air 16

　レビューするのは16型の大画面ディスプレイを搭載しながら、本体重量約990gという異次元の軽さを実現した注目のモバイルノートPCです。

　最新の「AMD Ryzen AI 7 345」プロセッサーと32GBメモリ、512GB SSDを搭載し、最新のAI機能や日常のマルチタスクもスムーズにこなします。大画面を持ち運びたいビジネスパーソンやクリエイターに向けて、作業効率と携帯性の両立を追求した注目の1台です。

【目次】この記事で書かれていること：

「Acer Swift Air 16」を使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）圧倒的な薄さと軽さ！ 16型大画面をそのまま持ち出せる快感
2）AMD Ryzen AI 300搭載！ AI時代の快適さを手に入れる
3）現実的な価格と、妥協のない上質な質感

購入時に確認したい2つのポイント
1）インターフェースの仕様と割り切り
2）バッテリー持ちと持ち運ぶ周辺機器の重量バランス

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【3分で要約】日本エイサー「Swift Air 16（SFA16-61M-F73Z）」動画解説

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