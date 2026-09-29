これだけの大画面なのにむっちゃ軽い。なら、もう小さい画面のノートなんて使いたくなりますよね。

外出先でノートPCを開いて作業してるとき、「あーっ、もう画面が狭い！」ってイライラしたことありませんか？

デスクではマルチディスプレーでPCを使うのが当たり前になっています。

チャットやメールを見つつ資料を作成して、さらにブラウザやPDFを何枚も横に並べる……そんなマルチタスクが当たり前になっている中、外で使う時だけ、13インチや14インチの画面で我慢するなんて。

ぶっちゃけ、作業効率に限界を感じちゃいますよね。

ノートパソコンも画面がでかいほうが絶対いい。でも、ずっしり重くて分厚いのを持ち歩くなんて絶対にイヤ。このふたつは、両立しない永遠の課題……のはずでした。

しかし、そんなお悩みを見事に解決してくれる製品がありました。16インチの大画面なのに、驚異の1kg切り。デスク環境をそのままバッグに放り込んで持ち運べるような感覚で、お値段も手が届く絶妙なライン。ここでは、そんな製品を実機でレポートしつつ、本当に買いなのかを試してみました！

レビューするのは16型の大画面ディスプレイを搭載しながら、本体重量約990gという異次元の軽さを実現した注目のモバイルノートPCです。

最新の「AMD Ryzen AI 7 345」プロセッサーと32GBメモリ、512GB SSDを搭載し、最新のAI機能や日常のマルチタスクもスムーズにこなします。大画面を持ち運びたいビジネスパーソンやクリエイターに向けて、作業効率と携帯性の両立を追求した注目の1台です。