1日8時間以上パソコンに向かい、マウスを動かし続ける日々。長年のデスクワークにより、自分の手首の痛みや肩のコリはすでに限界寸前でした。

もちろん「手首や肩に優しいトラックボールに移行したい」と思い立ち、何度も試してきました。しかし、独特の操作感はともかく、本体サイズや形状に耐えがたいストレスを感じて断念。ボール操作ではなく、形状そのものへの違和感が解消できなかったのです。

特にトラックボールは、本体を動かさずに操作するためホールド感や本体サイズが非常に重要。自分も何度も移行に挑戦しては、断念し続けてきました。

そんな中で出会ったのが、日本の老舗周辺機器メーカー、バッファローが初めて発売する小型トラックボール「BSTBB700Xシリーズ」です。

結論から先に書きますが、30年以上マウスを使い続けてきた自分が、冗談抜きで初めて「まったく」違和感がなかったのが、このトラックボール。見た目こそ地味ですが、実際に触るとマウス派の人は本当に驚くと思います。

「これならトラックボールに移行できるかも」と期待を込めて試してみたところ、手首と肩の負担が激減し、日々の作業が本当にラクになりました。用途に向き不向きがあるトラックボールですが、「BSTBB700Xシリーズ」は一般的なPC作業には最適だと断言します！ 実売価格で6990円前後とお手頃なのも魅力です。