「残量あと15%……」。外出先でスマホの画面右上に表示された赤いアイコンを見て、冷や汗をかいた経験はありませんか？

コンセントを探したり、重いモバイルバッテリーと絡まるコードでカバンを膨らませる日々。そんな「充電の奴隷」と化した現代人に、おすすめしたいスマホがあります。それが「REDMI Note 17 Pro Max 5G」です。

このスマホ最大の衝撃は、比較的大型のモバイルバッテリー1個分に相当する「10000mAh」という圧倒的なバッテリー容量。これがあれば、もはや出先でバッテリー切れに怯える必要はまずありません。

しかもそんなスマホが、“すんごく分厚い”わけではなく、9mm弱と「ちょっと厚め」くらいなのです。充電難民を救う大注目のスマホをわかりやすく紹介していきます！

シャオミの「REDMI Note 17 Pro Max 5G」は、10000mAhという桁外れの巨大バッテリーを厚さ9mm未満のボディに凝縮した、新感覚のミドルクラス5Gスマートフォンです。

美しい6.83型有機ELや光学手ブレ補正付き5000万画素カメラを搭載し、普段使いに十分な性能を確保。

圧倒的なスタミナとタフネスさで、毎日の生活をストレスフリーに変えてくれる注目のモデルです。