あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第244回
シャオミ「REDMI Note 17 Pro Max 5G」
10000mAhで電池問題を豪腕解決！ 絶大バッテリー内蔵だけど9ミリを切るシャオミのスマホはどんなもんだ？
2026年10月03日 17時00分更新
「残量あと15%……」。外出先でスマホの画面右上に表示された赤いアイコンを見て、冷や汗をかいた経験はありませんか？
コンセントを探したり、重いモバイルバッテリーと絡まるコードでカバンを膨らませる日々。そんな「充電の奴隷」と化した現代人に、おすすめしたいスマホがあります。それが「REDMI Note 17 Pro Max 5G」です。
このスマホ最大の衝撃は、比較的大型のモバイルバッテリー1個分に相当する「10000mAh」という圧倒的なバッテリー容量。これがあれば、もはや出先でバッテリー切れに怯える必要はまずありません。
しかもそんなスマホが、“すんごく分厚い”わけではなく、9mm弱と「ちょっと厚め」くらいなのです。充電難民を救う大注目のスマホをわかりやすく紹介していきます！
シャオミの「REDMI Note 17 Pro Max 5G」は、10000mAhという桁外れの巨大バッテリーを厚さ9mm未満のボディに凝縮した、新感覚のミドルクラス5Gスマートフォンです。
美しい6.83型有機ELや光学手ブレ補正付き5000万画素カメラを搭載し、普段使いに十分な性能を確保。
圧倒的なスタミナとタフネスさで、毎日の生活をストレスフリーに変えてくれる注目のモデルです。
【目次】この記事で書かれていること：
「REDMI Note 17 Pro Max 5G」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）モバイルバッテリー並みの10000mAhを内蔵！100W急速充電で時間も節約
2）3mの落下に耐える強靭ボディ！水深2mで72時間耐えるタフネスと6年の長寿命
3）120Hz有機ELと5000万画素カメラ！ミドルクラスとして文句なしの快適スペック
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は約8万円。「Snapdragon 6 Gen 5」搭載でゲーム重視派には割り切りが必要
2）FeliCaには非対応なので、利用する決済サービスは要確認
🎬【3分で要約】シャオミ「REDMI Note 17 Pro Max 5G」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第243回
トピックスこの防犯カメラ、ライトのふりして見張ってくれる、価格も安くて性能も大満足じゃん！
-
第242回
デジタルマウス疲れが限界な俺…日本企業が作った小型トラックボール「BSTBB700X」に移行したらすごく楽になった話
-
第241回
PC【990g】もう16型のデカノートPCがいいじゃん！ 画面でかいのに軽すぎるAcer Swift Airが正義
-
第240回
スマホなぜスマホにBOSEのサブウーファーを付けたのか？ゲーム性能にサウンド、ディスプレーに完全特化のガチ強スマホを触ってみた
-
第239回
PCミニPCなのにめっちゃ光る！Ryzen 5搭載だけど、見た目だけじゃなくしっかり使えるか検証してみた
-
第238回
ウェアラブル4000円以下、とにかく安い！ 安すぎるスマートウォッチがむっちゃ使えた！
-
第237回
スマホ【10万円切りでハイエンド級の快適さ】スマホはこの国産全部入りアンドロイドで間違いなし！
-
第237回
AVこの低音むっちゃ面白い！ 耳をふさがないのに極太ベースが響く、英国・個性派イヤホンの音に夢中になった！
-
第235回
ウェアラブルテレビよりいいじゃん！ シンプルで簡単に使えるARグラス、寝ながら267インチの大画面、78gで長時間つけても疲れない
-
第234回
PCガチ高性能な14インチの液晶ペンタブレットが登場！ ワコムではないハイスペック機は本当にスゴいか、実機で確認する！
- この連載の一覧へ