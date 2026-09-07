めちゃうまそ！ 旬のアジに海老も、かつや系列の天丼チェーンに豪華な秋天丼

とんかつ「かつや」系列の天丼チェーン「天丼はま田」は、9月9日より旬を迎える長崎県産のアジを使った「秋鯵天丼」を販売します。

秋が旬！「秋鯵天丼」が期間限定で

秋に旬を迎える長崎県産のアジを主役にした季節のメニューが登場します。アジは、ふわふわと柔らかな身と、脂ののった深い旨味が特徴だといいます。

▲秋鯵天丼 1650円



長崎県産アジの天ぷらをはじめ、香り豊かな黒舞茸、甘みのある鳴門金時、海老、茄子、かぼちゃとごぼうのかき揚げを盛り合わせています。旬のアジと秋らしい食材を一度に楽しめる天丼です。



また、天丼のほかにも、天ぷらを炊き立てのご飯と味噌汁とともに味わう「秋鯵天盛り定食」や、そばと組み合わせた「秋鯵天盛りそば」を用意します。

▲秋鯵天盛り定食 2035円

▲秋鯵天盛りそば（冷） 1925円

※温かいそばも用意



今回のラインナップでは、長崎県産アジをそのまま揚げた天ぷらのほか、アジのたたきに練梅を合わせ、大葉で包んだ「鯵の大葉巻き」も登場。ひと手間加えた天ぷらでも旬のアジを楽しめます。



テイクアウトには「秋鯵天盛り弁当」を用意します。

▲秋鯵天盛り弁当 1620円

海老×ふわふわのアジ、これは豪華！

「天丼はま田」は、東京・埼玉に3店舗を展開する天丼チェーン。今回の「秋鯵天丼」は、以下の店舗で販売されます。



・天丼はま田 練馬関町店（東京都練馬区）

・天丼はま田 さいたま西大宮店（埼玉県さいたま市）

・天丼はま田 三郷中央店（埼玉県三郷市）



ふわふわとした身に脂がのった旬のアジに、海老、黒舞茸、鳴門金時などを盛り合わせた秋らしい天丼。海老もアジも一度に味わえるなんて、これは豪華でおいしそう！



販売店舗は3店舗と限られますが、お近くの方は旬の味をチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月9日

※価格は税込み表記です。