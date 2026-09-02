ほっかほっか亭の「月見」は“たまご天”！ 秋の味覚8種をどーん

ほっかほっか亭は9月1日より、秋限定の「月見天丼」を発売中です。

ほっかほっか亭の「月見」は“たまご天”！

今年も外食チェーンで“月見”メニューが続々登場していますが、ほっかほっか亭の月見は「たまご天」が主役。さんまやさつまいもなど、秋らしい天ぷらと一緒に楽しめます。

▲月見天丼 740円



「月見天丼」は、月に見立てた「たまご天」をはじめ、さんま、さつまいも、舞茸、ごぼう、えび、ちくわ磯辺揚、いんげんの全8種を盛り付けた天丼です。



昆布やかつお節、しいたけの旨みをきかせたオリジナルの天丼のたれを合わせて楽しめます。

同時に「秋天丼」も登場。こちらは月見天丼からたまご天を除いた7種の天ぷらを盛り付けています。

9月4日からは「松茸シリーズ」も

さらに9月4日からは、秋恒例の「松茸シリーズ」が登場します。



和風出汁で炊いたごはんに松茸をトッピングした「松茸ごはん」を使った2商品をラインアップします。

▲松茸弁当 860円



「松茸弁当」は、松茸ごはんに、さつまいも、さんま、舞茸など秋の味覚の天ぷらや、根菜の甘辛煮、たまごやきなどを合わせています。

▲松茸御膳 1000円

「松茸御膳」は、松茸ごはんに5種の天ぷら、シュウマイ、ブロッコリー、ゼリーなどを組み合わせた御膳です。



なお、9月4日～30日は公式アプリのクーポンを利用すると、「松茸弁当」「松茸御膳」の松茸ごはんを無料で大盛にできます。

たまごを“天ぷら”にする月見もいい！

バーガーや丼など、たまごを使った“月見”メニューが盛り上がるこの季節。ほっかほっか亭では、たまごを天ぷらにして月に見立てているのがおもしろいところです。



しかも、さんまやさつまいも、舞茸など秋らしい天ぷらが一緒にのっているので、月見だけではなく秋の味覚も一度に楽しめます。



月見天丼は740円。たまご天なしの「秋天丼」は640円なので、好みに合わせて選ぶのもよさそうです。

（※文中の価格はすべて税込）