【天下一品】10月1日は「てんいちの日」！ ラーメン1杯注文で“1杯無料”クーポン

ラーメンチェーン「天下一品」は10月1日より、毎年恒例の「2026 天下一品祭り」を開催します。10月1日は「ラーメン（並）1杯無料クーポン」の引換券を配布し、10月2日からは55周年限定グッズが当たる「天下一品祭りくじ」を実施します。

今年は創業55周年を迎えることから、限定デザインのグッズも登場します。

■10月1日限定 ラーメン（並）1杯無料クーポン

10月1日の営業開始から営業終了までの1日限定で、ラーメン1杯を注文すると「ラーメン無料クーポン引換券」1枚を配布します。

引換券の二次元コードを読み取ることで、「天下一品公式アプリ」内に「ラーメン（並）1杯無料クーポン」が進呈されます。クーポンを獲得するには「天下一品公式アプリ」のインストールが必要です。

■10月2日～31日開催 天下一品祭りくじ

10月2日～31日の期間、ラーメン1杯の注文につき「天下一品祭りくじ」に1回挑戦できます。55周年限定グッズがその場でもらえる企画です。

A賞は「ミニミニどんぶり」です。55周年の感謝を形にした限定デザインで、小鉢や小物入れとして活用できます。

B賞は「ジグソーパズル」です。「10月1日」にちなんだ101ピースで構成されており、55周年の歴史を刻むデザインとなっています。

参加者全員に、次回から使える「50円引券」もプレゼントします。

10月は天下一品がアツい！

ラーメンを食べて無料クーポンを獲得できる10月1日から、55周年限定グッズを狙える10月2日以降まで、天下一品を楽しめる企画が続きます。

10月は天下一品でラーメンを味わいながら、キャンペーンにも参加してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月1日

・終了日：2026年10月31日

※価格は税込み表記です。