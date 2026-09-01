防災ガジェット2026 第5回
Anker「Anker Nano Power Bank」
iPhone Airで使いたい最薄級モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」
2026年09月01日 05時20分更新
2025年10月20日に公開された記事を再掲載したものです。
薄さわずか8.6mm！日常使いから備えまで重宝する最薄級MagSafeバッテリー
Apple純正の「iPhone Air MagSafeバッテリー」は、手軽に装着して充電できる便利なアイテムですが、価格は1万5800円とかなり強気。しかも容量は3149mAhと、正直「安心感」というより“補助用”に割り切らざるを得ない性能です。
それに対して、Ankerから登場した「Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)」はどうでしょう。価格は6990円と半額以下。それでいて容量は5000mAhと約1.5倍。重量も約110gとめっちゃ軽い。
つまり「もう少し容量がほしいけど、厚みや重量は妥協したくない」というiPhoneユーザーにとって、絶妙な立ち位置にあるのがこの製品です。
【目次】この記事で書かれていること：
「Anker Nano Power Bank」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）この容量にしてはけっこう薄いぞ！
2）MagSafe充電でもこの軽さなら気にならない
3）パススルー充電対応で“つけっぱなしでもOK”
購入時に注意したい2つのポイント
1）フル充電を何度も求めるなら容量不足かも
2）高速充電には非対応
🎬【4分で要約】Anker「Anker Nano Power Bank」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第4回
トピックス充電不要ですごいでしょ？ 画質も画角も文句なしの防犯カメラ 、Anker「Eufy SoloCam S340」
-
第3回
sponsored防災用に「ポタ電」を買いたいなら、まずこの１台！ 緊急時も日常でもちょうどいい「Jackery ポータブル電源 1000 New」
-
第2回
トピックス15年以上もつ非常用トイレが5000円台！ 100回分で2人家族7日分、Amazonで42％オフ
-
第1回
トピックス避難所での宿泊やトイレ仮設に役立つ2WAY「防災テント」が31％オフ。もしもの前に備蓄が吉
- この連載の一覧へ