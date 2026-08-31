AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ

Switch 2の容量不足にお悩みの方へ！1TBのmicroSD Expressカードが43％オフでお買い得

文●Zenon／ASCII

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　8月28日から始まった「AmazonスマイルSale」に、プリンストンのmicroSD Expressカード（1TB）が登場！ 参考価格から43％オフとなっています。

   

　本製品は、最大読込880MB/s、最大書込650MB/sのmicroSD Expressカード。Nintendo Switch 2 の動作確認も行われていて、安心して使えます。

　セール価格は参考価格5万5400円から43％オフの3万1320円。ゲームやスクリーンショットをバンバン入れられて心に余裕ができるため、128GBや256GBのカードを使っている場合は、この機会に買い替えを検討してみては。

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プリンストン microSD Expressカード (1TB) Nintendo Switch 2 動作確認済み 読込(PCIe) : 最大 880 MB/s | 書込(PCIe) : 最大 650 MB/s ゲーム機〇 耐衝撃 PSD-EXM-1T

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