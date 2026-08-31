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8月28日から始まった「AmazonスマイルSale」に、プリンストンのmicroSD Expressカード（1TB）が登場！ 参考価格から43％オフとなっています。

本製品は、最大読込880MB/s、最大書込650MB/sのmicroSD Expressカード。Nintendo Switch 2 の動作確認も行われていて、安心して使えます。

セール価格は参考価格5万5400円から43％オフの3万1320円。ゲームやスクリーンショットをバンバン入れられて心に余裕ができるため、128GBや256GBのカードを使っている場合は、この機会に買い替えを検討してみては。