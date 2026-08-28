任天堂公式YouTubeチャンネルにて「これからはじめる『ELDEN RING』」映像を公開！
Switch 2『ELDEN RING Tarnished Edition』が本日発売！PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／Steamでは「Tarnished Pack」を配信
フロム・ソフトウェアは8月28日、Nintendo Switch 2 用アクションRPG『ELDEN RING Tarnished Edition』（国内販売元：フロム・ソフトウェア／海外販売元：バンダイナムコエンターテインメント）を、世界同時発売。価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに9020円だ。
あわせてPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）では、『ELDEN RING Tarnished Edition』にて追加となる新要素を収録した「Tarnished Pack」をダウンロード専売で配信している。こちらの価格は、550円。
また、任天堂公式YouTubeチャンネルにて、本作の紹介映像「これからはじめる『ELDEN RING』」を公開しているので、ぜひともチェックしよう。
▼これからはじめる『ELDEN RING』
https://youtu.be/5EQ72s30oDE
■『ELDEN RING』がNintendo Switch 2 専用のオールインバージョンとなって登場
『ELDEN RING』は、2022年にPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）などで発売した本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールド、探索による未知の発見、立ちはだかる困難と、乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険が評価され、「The Game Awards 2022」での「Game of The Year」など、世界中のさまざまなアワードにて数多くの賞を獲得した。また、世界累計出荷本数も3000万本を突破するなど、多くのユーザーが楽しんでいる（※1）。
Nintendo Switch 2 向けに発売となる『ELDEN RING Tarnished Edition』は、『ELDEN RING』ゲーム本編に加えて、2024年6月に発売した大型ダウンロードコンテンツ『SHADOW OF THE ERDTREE』、さらに4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素も収録したお得なオールインバージョンだ。
※1：2025年3月時点。ダウンロード版およびPCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロードを含みます。
●新たな冒険の舞台「影の地」 DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』を収録
『SHADOW OF THE ERDTREE』では、ミケラをめぐる物語が描かれる。「影の地」に広がる未知のダンジョンやフィールドには、新たな脅威が待ち受けているほか、多数の武器や魔法、戦技などが登場する。
新防具や新たな素性、霊馬の見た目を変更できる機能などの要素を追加
『ELDEN RING Tarnished Edition』には、新要素として4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などを追加している。
＊『ELDEN RING Tarnished Edition』にて追加となる要素は、ほかのプラットフォームにおいても「Tarnished Pack」（550円）としてダウンロード販売しております。
【ゲーム情報】
タイトル：ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）
ジャンル：アクションRPG
販売：フロム・ソフトウェア（国内販売元）／バンダイナムコエンターテインメント（海外販売元）
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年8月28日）
価格：9020円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレイ人数：1人～6人（マルチプレイはNintendo Switch Online要加入）
CERO：D（17歳以上対象）
タイトル：ELDEN RING Tarnished Pack（エルデンリング ターニッシュドパック）
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年8月28日）
価格：550円（ダウンロード） ※別売りの「ELDEN RING」本編が必要です
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.
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