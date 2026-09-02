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AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第21回

【実はセール中】1万円以下なら買っちゃう？ Amazonで今おトクなガジェット

2026年09月02日 18時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　欲しいガジェットはあるけれど、「絶対に必要か」と聞かれるとちょっと悩む。充電器やUSBハブ、モバイルバッテリーなどは、今使っているものでもなんとかなるだけに、つい買い替えを後回しにしがち……。

　でも、普段より安くなっているなら話は別。ちょうどAmazonでは、9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催しており、数千円で買えるガジェットにもセール対象品が多数あります。

　今回は、Amazonで現在セール中の商品の中から、1万円以下で買えるガジェットを5つピックアップしました。スマホの充電からPCの端子不足、データ保存、ゲーム環境、デスクまわりまで、「これ、あると便利なんだよな」と思えるものを集めています。

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ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

薄さ8.7mm！ CIOのQi2対応モバイルバッテリーが3980円

Amazon.co.jpでチェック

CIO SMARTCOBY SLIM 5K 薄型 モバイルバッテリー Qi2 ワイヤレス 5000mAh PD20W (シルバー, セーフティモデル)

詳細を見る

参考価格：5,980円

3,980円（33％オフ）

　毎日持ち歩くモバイルバッテリーなら、容量だけでなく薄さも重要でしょう。CIO「SMARTCOBY SLIM 5K」は、5000mAhのバッテリーを厚さわずか8.7mmのボディーに収めたモデル。Qi2に対応し、対応スマートフォンならマグネットで装着して最大15Wのワイヤレス充電が可能。有線では最大20W出力にも対応します。

　通常5980円のところ、スマイルSaleでは33％オフの3980円。スマホにくっつけたまま持ち歩きやすい薄型モデルが4000円を切るなら、買い替え候補としてかなり魅力的では。

Amazonで「SMARTCOBY SLIM 5K」を見る
 

HDMIも有線LANもこれ1台
UGREENの7-in-1 USB-Cハブが3299円

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UGREEN Revodok 107 USB Cハブ 7-IN-1 USB3.0ハブ 4K@60Hz HDMI出力 100W PD急速充電

詳細を見る

参考価格：4,799円

3,299円（31％オフ）

　USB-C端子しかないノートPCを使っているなら、ひとつ持っておくと便利なのがUGREEN「Revodok 107」。USB-Aを2基、USB-C、HDMI、有線LAN、SDカード、microSDカードスロットを各1基備えた7-in-1タイプ。HDMIは4K／60Hz出力、USB-Cは最大100WのPD充電に対応しています。

　外付けディスプレーにつないだり、有線LANを使ったり、SDカードから写真を取り込んだりと、ノートPCの端子不足をまとめて解決できます。参考価格から31％オフの3299円です。

Amazonで「UGREEN Revodok 107」を見る
 

256GBで4980円！ エレコムのUSBメモリーがまさかの77％オフ

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エレコム USBメモリ 256GB USB3.2（Gen1）ノック式 ホワイト しろちゃん MF-PKU3256GWHF

詳細を見る

参考価格：21,978円

4,980円（77％オフ）

　データをちょっと持ち運ぶなら、クラウドだけでなくUSBメモリーが1本あると何かと便利。エレコム「MF-PKU3256GWHF」は256GBの容量を備え、USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応したUSB-A接続のモデルです。

　端子はノック式で本体内部に収納でき、キャップをなくす心配もありません。そして何より目立つのが価格で、現在は参考価格から77％オフの4980円。顔文字風キャラクター「しろちゃん」が描かれた見た目も含め、「セールで見つけたから買った」と自分に言い訳しやすい商品……かも。

Amazonで「エレコム MF-PKU3256GWHF」を見る
 

Razerのゲーミングヘッドセットが5770円！ 約240gの軽量モデル

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Razer(レイザー) BlackShark V2 X Green ゲーミングヘッドセット 3.5mmアナログ 7.1ch サラウンド 特許技術採用50mmドライバ 単一指向性マイク ノイズキャンセリング 高遮音性イヤーカップ 軽量240g PC PS4 PS5 Xbox Nintendo Switch 【日本正規代理店保証品】 RZ04-03240600-R3M1

詳細を見る

参考価格：6,490円

5,770円（11％オフ）

　ゲーム用のヘッドセットを手頃な価格で探しているなら、Razer「BlackShark V2 X Green」もセール中。50mmドライバーを搭載する有線タイプで、ノイズキャンセリング対応マイクを備え、重量は約240g。PCだけでなく、3.5mm端子を利用して家庭用ゲーム機などでも使えます。

　参考価格6490円から11％オフの5770円なので、「ゲーミングヘッドセットに1万円以上はちょっと」という人にも選びやすい価格でしょう。

Amazonで「BlackShark V2 X Green」を見る
 

ケーブル2本を内蔵！
Ankerの7-in-1充電ステーションが8990円

Amazon.co.jpでチェック

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) ブラック

詳細を見る

参考価格：9,990円

8,990円（10％オフ）

　デスクまわりの充電環境をまとめたいなら、Anker「Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が便利。AC差込口3口に加えて、USB-Cポート、USB-Aポート、さらに約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを2本内蔵し、最大7台の機器を同時に接続できます。

　巻取り式ケーブルとUSB-Cポートは単ポート利用時なら最大100W出力に対応するため、スマホだけでなくノートPCの充電にも活用可能。使い終わったケーブルを本体に収納できるので、机の上をスッキリさせたい人にもぴったり。スマイルSaleでは参考価格の9990円から、8990円になっています。

Amazonで「Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」を見る
 

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