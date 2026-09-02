【実はセール中】1万円以下なら買っちゃう？ Amazonで今おトクなガジェット

欲しいガジェットはあるけれど、「絶対に必要か」と聞かれるとちょっと悩む。充電器やUSBハブ、モバイルバッテリーなどは、今使っているものでもなんとかなるだけに、つい買い替えを後回しにしがち……。

でも、普段より安くなっているなら話は別。ちょうどAmazonでは、9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催しており、数千円で買えるガジェットにもセール対象品が多数あります。

今回は、Amazonで現在セール中の商品の中から、1万円以下で買えるガジェットを5つピックアップしました。スマホの充電からPCの端子不足、データ保存、ゲーム環境、デスクまわりまで、「これ、あると便利なんだよな」と思えるものを集めています。

薄さ8.7mm！ CIOのQi2対応モバイルバッテリーが3980円

参考価格：5,980円

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3,980円（33％オフ）

毎日持ち歩くモバイルバッテリーなら、容量だけでなく薄さも重要でしょう。CIO「SMARTCOBY SLIM 5K」は、5000mAhのバッテリーを厚さわずか8.7mmのボディーに収めたモデル。Qi2に対応し、対応スマートフォンならマグネットで装着して最大15Wのワイヤレス充電が可能。有線では最大20W出力にも対応します。

通常5980円のところ、スマイルSaleでは33％オフの3980円。スマホにくっつけたまま持ち歩きやすい薄型モデルが4000円を切るなら、買い替え候補としてかなり魅力的では。

HDMIも有線LANもこれ1台

UGREENの7-in-1 USB-Cハブが3299円

参考価格：4,799円

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3,299円（31％オフ）

USB-C端子しかないノートPCを使っているなら、ひとつ持っておくと便利なのがUGREEN「Revodok 107」。USB-Aを2基、USB-C、HDMI、有線LAN、SDカード、microSDカードスロットを各1基備えた7-in-1タイプ。HDMIは4K／60Hz出力、USB-Cは最大100WのPD充電に対応しています。

外付けディスプレーにつないだり、有線LANを使ったり、SDカードから写真を取り込んだりと、ノートPCの端子不足をまとめて解決できます。参考価格から31％オフの3299円です。

256GBで4980円！ エレコムのUSBメモリーがまさかの77％オフ

参考価格：21,978円

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4,980円（77％オフ）

データをちょっと持ち運ぶなら、クラウドだけでなくUSBメモリーが1本あると何かと便利。エレコム「MF-PKU3256GWHF」は256GBの容量を備え、USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応したUSB-A接続のモデルです。

端子はノック式で本体内部に収納でき、キャップをなくす心配もありません。そして何より目立つのが価格で、現在は参考価格から77％オフの4980円。顔文字風キャラクター「しろちゃん」が描かれた見た目も含め、「セールで見つけたから買った」と自分に言い訳しやすい商品……かも。

Razerのゲーミングヘッドセットが5770円！ 約240gの軽量モデル

参考価格：6,490円

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5,770円（11％オフ）

ゲーム用のヘッドセットを手頃な価格で探しているなら、Razer「BlackShark V2 X Green」もセール中。50mmドライバーを搭載する有線タイプで、ノイズキャンセリング対応マイクを備え、重量は約240g。PCだけでなく、3.5mm端子を利用して家庭用ゲーム機などでも使えます。

参考価格6490円から11％オフの5770円なので、「ゲーミングヘッドセットに1万円以上はちょっと」という人にも選びやすい価格でしょう。

ケーブル2本を内蔵！

Ankerの7-in-1充電ステーションが8990円

参考価格：9,990円

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8,990円（10％オフ）

デスクまわりの充電環境をまとめたいなら、Anker「Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が便利。AC差込口3口に加えて、USB-Cポート、USB-Aポート、さらに約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを2本内蔵し、最大7台の機器を同時に接続できます。

巻取り式ケーブルとUSB-Cポートは単ポート利用時なら最大100W出力に対応するため、スマホだけでなくノートPCの充電にも活用可能。使い終わったケーブルを本体に収納できるので、机の上をスッキリさせたい人にもぴったり。スマイルSaleでは参考価格の9990円から、8990円になっています。