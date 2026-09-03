【本日セール最終日】iPhone Airもまだ安い！ Amazonで今のうちに買っておきたいもの5選

8月28日から続いてきた「AmazonスマイルSale」も、いよいよ本日9月3日が最終日！ セールは23時59分で終了します。「あとで考えよう」とカートに入れたままの商品があるなら、そろそろ決断しておきたい時間ですよね。自分も決断しようと思います。マジで。

ともかく、今回のセールでは、スマートフォンやタブレット、家電、シューズ、防災にも役立つポータブル電源まで幅広い商品が値下がり中。なかには半額近くまで下がっているものや、数万円単位で安くなっている高額商品もあります。

今回は、スマイルSaleの最後にもう一度チェックしておきたい商品を5つピックアップ。「これなら買っておきたい」と思える値引きと、セール終了後もちゃんと使える実用性の両方を重視して選んでいます。

【半額なら今】SwitchBotのコードレスサーキュレーターが6980円

参考価格：13,980円

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6,980円（50％オフ）

残暑対策としてまだまだ使えて、秋冬には部屋の空気循環にも役立つのが「SwitchBot サーキュレーター」。コードレスで最大約50時間駆動できるため、コンセントの位置を気にせず好きな場所へ持ち運べます。スマートフォンからの操作にも対応し、別売りのSwitchBot Hubと組み合わせれば音声操作も可能。

Amazonでは参考価格1万3980円から6980円と、半額になっています。「夏物だからもう遅い」とは言い切れない、通年で使いやすい家電です。

【1万円切りは魅力】アディダスのGORE-TEXシューズが45％オフ

参考価格：17,600円

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9,680円（45％オフ）

秋の雨に備えて靴を一足追加するなら、アディダス「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」も見ておきたい。GORE-TEXによる防水透湿性に加えて、アウトソールには濡れた路面でもグリップ力を発揮するContinentalラバーを採用。ハイキング向けながら黒を基調としたデザインで、普段履きにも取り入れやすくなっています。

参考価格1万7600円から9680円と45％オフ。なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

【4万円切りなら欲しい】2.5Kタブレット

動画もゲームも楽しめる「PHILIPS T7250」

参考価格：46,980円

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37,979円（19％オフ）

動画や電子書籍をしっかり楽しみたいなら、「PHILIPS T7250」はいかがでしょう。8.8インチの画面サイズで2.5K解像度（2560×1600）を実現。90Hzリフレッシュレートに対応しているため、ライトな3Dゲームもサクサク動きます。

動画や電子書籍、ウェブ閲覧を“スマホより大きく、10型タブより軽快”に楽しみたい人に向いたサイズ感のモデルです。セール価格で37,979円（19％オフ）。この価格で2.5K／90Hzディスプレー、8GBメモリー、128GBストレージ、4G LTE対応まで詰め込んでいる点も見逃せません。

【3万円引き】防災にもアウトドアにも使える

Ankerのポータブル電源

参考価格：99,990円

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69,990円（30％オフ）

Anker「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」は1024Whの容量と最大1550Wの定格出力を備え、スマートフォンやPCだけでなく、さまざまな家電への給電にも対応します。停電時の備えとして自宅に置いておくのはもちろん、キャンプや車中泊でも活躍。

参考価格9万9990円のところ、セール価格は6万9990円です。3万円引きなら、購入を先送りしていた人にとって、もう一度検討したい一台といえるのでは。

【2万円以上安い】薄さ重視、しかもiPhoneがいいなら……

「iPhone Air 256GB」が15万円台

参考価格：177,800円

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154,900円（13％オフ）

スマートフォンの買い替えを考えているなら、「iPhone Air 256GB」も見逃せません。6.5型ディスプレーは最大120HzのProMotionに対応し、A19 Proチップを搭載。それでいて薄さを大きな特徴としたモデル。/p>

参考価格17万7800円に対し、15万4900円と2万円以上安くなっています。そろそろ新型iPhoneが発表されるという噂もありますが、なかなかの価格になるという話もあり……いま、iPhone Airを買うのも賢明かも!?