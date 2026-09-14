「ダビスタ2」9月24日の発売迫る 「1週間前倒ししてくれ」「30年ぶりにやりたい」
ゲームアディクトはNintendo Switch 2 用ソフト「ダービースタリオン２」を9月24日に発売する。9月14日本日、紹介映像が公開された。
「ダービースタリオン（ダビスタ）」シリーズは、1991年に1作目を発売し、多数のハードで発売してきた競走馬育成シミュレーションゲーム。
プレイヤーは牧場のオーナーとなり、競走馬の生産や育成、レースへの出走を繰り返しながら、最高のサラブレッドを生み出すことを目指す。小さな牧場から始め、さまざまな馬を育ててレースに勝つことで、大きな牧場へ発展させていく。
シリーズ最新作では3DCGで制作したモデルに、手書きアニメのような影などを加え、2Dアニメ風に見せる表現手法「3Dセルルック」を採用。これにより視認性と臨場感が増すほか、馬がリアル過ぎないため初心者にも取っつきやすい印象を与える。
破産の心配がいらず初めて遊ぶ人も安心の「カジュアルモード」と、限られた資金で手応えたっぷりの牧場経営を楽しめる「レガシーモード」を用意。プレイヤーの間口を広くとっている。
発売を待っているユーザーからは「ダビスタ待ち遠しい」「発売日1週間前倒ししてくれ（カレンダー見ながら）」「ダビスタ2のためにSwitch 2購入！」「30年ぶりにやってみたい」「ファンファーレ聞くとテンション上がるわ～」など、期待が高まっている声が寄せられていた。
また、公式サイトでは店頭配布小冊子の電子版が公開中。紙のゲーム雑誌のような作りでゲームシステムを紹介しているので、こちらもぜひチェックしてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：ダービースタリオン２
ジャンル：競走馬育成シミュレーション
販売：ゲームアディクト
開発：ランド・ホー
制作著作：パリティビット
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年9月24日
価格：9980円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：A（全年齢対象）
©ParityBit ©GAME ADDICT ©SUGIYAMA KOBO
JASRAC許諾第9025880002Y43030号
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります