ゲームアディクトはNintendo Switch 2 用ソフト「ダービースタリオン２」を9月24日に発売する。9月14日本日、紹介映像が公開された。

「ダービースタリオン（ダビスタ）」シリーズは、1991年に1作目を発売し、多数のハードで発売してきた競走馬育成シミュレーションゲーム。

プレイヤーは牧場のオーナーとなり、競走馬の生産や育成、レースへの出走を繰り返しながら、最高のサラブレッドを生み出すことを目指す。小さな牧場から始め、さまざまな馬を育ててレースに勝つことで、大きな牧場へ発展させていく。

シリーズ最新作では3DCGで制作したモデルに、手書きアニメのような影などを加え、2Dアニメ風に見せる表現手法「3Dセルルック」を採用。これにより視認性と臨場感が増すほか、馬がリアル過ぎないため初心者にも取っつきやすい印象を与える。

破産の心配がいらず初めて遊ぶ人も安心の「カジュアルモード」と、限られた資金で手応えたっぷりの牧場経営を楽しめる「レガシーモード」を用意。プレイヤーの間口を広くとっている。

発売を待っているユーザーからは「ダビスタ待ち遠しい」「発売日1週間前倒ししてくれ（カレンダー見ながら）」「ダビスタ2のためにSwitch 2購入！」「30年ぶりにやってみたい」「ファンファーレ聞くとテンション上がるわ～」など、期待が高まっている声が寄せられていた。

また、公式サイトでは店頭配布小冊子の電子版が公開中。紙のゲーム雑誌のような作りでゲームシステムを紹介しているので、こちらもぜひチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ダービースタリオン２

ジャンル：競走馬育成シミュレーション

販売：ゲームアディクト

開発：ランド・ホー

制作著作：パリティビット

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年9月24日

価格：9980円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：A（全年齢対象）

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