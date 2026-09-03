【本日最終日】テント54％オフも！ Amazonで今買いたいキャンプ・釣り用品5選

真夏の暑さが少しずつ落ち着いてくると、いよいよキャンプや釣りが楽しくなる季節。日中の暑さを避けやすくなり、秋のキャンプや堤防釣りに出かけようと考えている人もいるのではないでしょうか。そんな外遊びに向けて、いまのうちに道具を見直しておくのもよさそうですよ。

しかもAmazonでは、本日9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。アウトドア用品も対象になっており、スノーピークのソロテントが半額以下になるなど、かなり大きく値下がりしている製品もあります。

今回は、これからのキャンプや釣りで使いたいアウトドア用品を5つピックアップ。テントやテーブルといったキャンプの定番から、キャンプと釣りの両方で役立つクーラー、荷物運びに便利なチェア、気軽に使える釣り用リールまで、それぞれの「買いポイント」とともに紹介します。

5万円台のスノーピークが2万円台！

「ヘキサイーズ 1」が54％オフ

参考価格：54,120円

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24,800円（54％オフ）

ソロキャンプ用のテントを狙っているなら、スノーピーク「ヘキサイーズ 1」が目を引きます。1人用のテントとタープを一体化したような構造で、寝室だけでなく、ローチェアやテーブルを置ける前室もしっかり確保。収納時は約62×19×23cm、重量は5.2kgです。

Amazonでは参考価格5万4120円から2万4800円へ54％オフ。スノーピークのソロ用テントを試してみたかった人にとって、この値下げ幅はかなり大きな買い材料でしょう。

焚き火まわりが一気にカッコよくなる！

DOD「テキーラテーブル」が43％オフ

参考価格：17,300円

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9,900円（43％オフ）

キャンプサイトの雰囲気にもこだわりたいなら、DOD「テキーラテーブル」も狙い目。3mm厚の鉄製プレートと脚を組み合わせた無骨なデザインで、焚き火のそばにも似合う一台。プレートと脚の組み合わせを変えて、テーブルやラックとしてアレンジできるのも特徴です。

参考価格1万7300円に対して、Amazonでは9900円のタイムセール価格。1万円を切るなら、キャンプサイトのテーブルをグレードアップしたい人にも手を出しやすくなります。

キャンプにも釣りにも！ 保冷約42時間

コールマン製クーラーが25％オフ

参考価格：8,250円

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6,216円（25％オフ）

キャンプと釣り、どちらにも使いやすいのがコールマン「アルティメイトアイスクーラーII／25L」。容量25Lで500mlペットボトルを20本収納でき、保冷力は約42時間。使わないときはコンパクトに畳めるソフトクーラーなので、ハードタイプほど自宅やクルマの収納場所を取りません。

キャンプでは食材や飲み物、釣りでは飲料や持ち帰る魚の保冷に使えるのがポイント。参考価格8250円に対し、スマイルSaleでは25％オフの6216円になっています。

荷物を運んだら、そのまま座れる！

コールマン「ワンマイルチェア」

参考価格：9,350円

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6,897円（約26％オフ）

アウトドアは何かと荷物が増えるもの。コールマン「ワンマイルチェア」は、小型のキャリーワゴンとして荷物を運び、到着したらそのままチェアとして使える一台二役のアイテムです。キャリー時は最大50kgまで荷物を積載でき、チェア時の耐荷重は100kg。

キャンプ用品の運搬はもちろん、クーラーボックスやタックルを駐車場から釣り場まで運びたい場面にも便利そう。参考価格は9350円ですが、9月2日時点ではAmazonで6897円。

まず釣りを始めたいなら2000円台！

シマノ「19 FX 2500」

価格：2,356円

最後はセール品ではないものの、コスパの良さでご紹介。「秋になったらちょっと釣りを始めてみたい」という人には、シマノのスピニングリール「19 FX 2500」あたりがおすすめです

2500番は堤防でのちょい投げなどにも取り入れやすく、本製品は2.5号・150mの糸付きなので、最初からラインを別に用意する手間も省けます。価格は2356円。高価なリールをいきなり買うほどではないけれど、まずは有名メーカーの一台から釣りを始めてみたい……という人には選びやすいでしょう。