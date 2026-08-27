ディースリー・パブリッシャーは8月27日、Nintendo Store／ニンテンドーｅショップにて、『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』ダウンロード版の予約受付を開始した。予約期間中は通常価格より10％オフで購入できる。

ダウンロード版では「通常版」のほか、ゲーム本編に加えて武器や追加ミッションなどのDLCがセットになった「デラックスエディション」も用意。早期購入特典や予約特典のほか、パッケージ版には各店舗別の特典もあるので、詳しくは公式サイトをチェックしよう。

ゲームの発売日は、2026年10月8日。価格は、通常版が3980円／デラックスエディションが4980円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼Nintendo Storeでの予約はコチラ！

通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000120968

デラックスエディション：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000038482

▼2ndトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=MhKVseuIjqA

▼各種特典情報

https://www.d3p.co.jp/edf_switch2/edf5/

■早期購入特典・ダウンロード版予約特典

●パッケージ版初回特典／ダウンロード版早期特典（※1）

●ダウンロード版予約特典（※2）

※1 パッケージ版は初回製造分のみ、ダウンロード版は2027年3月31日（予定）までに購入いただいた方に付属します。

※2 2026年10月7日23時59分までに予約を完了してご購入されたお客様にのみ付属する特典です。

■ダウンロード版デラックスエディション

【デラックスエディション収録内容】

①ゲーム本編

②シーズンパス

③ダウンロード版早期特典

エアレイダー専用搭乗兵器「コンバットフレーム ニクス ゴールドコート」

④デラックスエディション購入特典

レンジャー専用武器「デコイ・ランチャー（ペイルウイング）」

■『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』東京ゲームショウ2026にプレイアブル出展決定！

2026年9月17日～21日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」のディースリー・パブリッシャーブース（ブース番号：Hall5 05-C03）にて、『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』の試遊コーナーを展開。今冬発売予定の続編『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』もいち早く体感できる。

また、ブース内ステージでは「地球防衛軍」シリーズに関する新情報を届けるイベントも盛りだくさん。多くの熱心な隊員たちの来場を待っている。

▼東京ゲームショウ2026 ディースリー・パブリッシャー特設サイト

https://www.d3p.co.jp/tgs2026/

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2

ジャンル：3Dアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

Switch 2版移植：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月8日

価格：

通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）

D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）

デラックスエディション：4980円（ダウンロード版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン：1～4人（オンライン協力プレイ対応）

CERO：D（17才以上対象）

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