腕時計で『ロックマン』が動いてる!? 瑞起ブースのレトロゲーム機がすげ～！【TGS2026特集】

腕時計で『ロックマン』!? 新旧ゲームハードが入り乱れる瑞起ブース

瑞起ブースでは、Nintendo Switch 2に対応したコントローラーをはじめ、ゲーム好きなら思わず足を止めてしまうユニークなデバイスを多数展示。

最新ゲーム機向けの製品が並ぶ一方で、なにやら腕時計のような小さなガジェットも発見した。

こちらはレトロゲームを楽しめる腕時計型のゲーム機で、小さな画面ではなんと『ロックマン（MEGA MAN）』が動作中。腕時計サイズのデバイスで実際にゲームが動いている光景は、シンプルに「すげ～！」と言いたくなるインパクトだ。画面は当然ながらかなり小さいが、それも含めて妙にワクワクする。

さらに、伝説的なパソコン「X68000」を現代によみがえらせた「X68000 Z」の実機も展示されていた。往年のスタイルをギュッと小さくした本体とともにゲーム画面も確認でき、実際にプレイできそうな展示になっている。かつてのX68000を知る世代なら、このサイズ感だけでもニヤリとしてしまいそうだ。

そのほかにも、鉄道ゲーム向けの専用コントローラーや『DanceDanceRevolution』用コントローラーなど、ひとクセあるゲームデバイスがズラリ。Switch 2からレトロPC、音ゲーまで年代もジャンルも飛び越えた展示で、「次は何が出てくるんだ？」と見て回るだけでも楽しいブースだった。

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