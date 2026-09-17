東京ゲームショウ2026レポート 第24回
腕時計で『ロックマン』が動いてる!? 瑞起ブースのレトロゲーム機がすげ～！【TGS2026特集】
2026年09月17日 14時15分更新
腕時計で『ロックマン』!? 新旧ゲームハードが入り乱れる瑞起ブース
瑞起ブースでは、Nintendo Switch 2に対応したコントローラーをはじめ、ゲーム好きなら思わず足を止めてしまうユニークなデバイスを多数展示。
最新ゲーム機向けの製品が並ぶ一方で、なにやら腕時計のような小さなガジェットも発見した。
こちらはレトロゲームを楽しめる腕時計型のゲーム機で、小さな画面ではなんと『ロックマン（MEGA MAN）』が動作中。腕時計サイズのデバイスで実際にゲームが動いている光景は、シンプルに「すげ～！」と言いたくなるインパクトだ。画面は当然ながらかなり小さいが、それも含めて妙にワクワクする。
さらに、伝説的なパソコン「X68000」を現代によみがえらせた「X68000 Z」の実機も展示されていた。往年のスタイルをギュッと小さくした本体とともにゲーム画面も確認でき、実際にプレイできそうな展示になっている。かつてのX68000を知る世代なら、このサイズ感だけでもニヤリとしてしまいそうだ。
そのほかにも、鉄道ゲーム向けの専用コントローラーや『DanceDanceRevolution』用コントローラーなど、ひとクセあるゲームデバイスがズラリ。Switch 2からレトロPC、音ゲーまで年代もジャンルも飛び越えた展示で、「次は何が出てくるんだ？」と見て回るだけでも楽しいブースだった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第32回
トピックスゲーミング部屋をキラキラに！ Pixioのカラフルモニターで自分だけの空間を作ろう【TGS2026特集】
-
第31回
トピックスTGSの騒音がスッと遠ざかる！ エクシングの本格防音ブースに入ってみた【TGS2026特集】
-
第30回
デジタルZETA DIVISIONブースに、LEVEL∞コラボPCを展示中！ パワフル性能を堪能したいぞ！【TGS2026特集】
-
第29回
トピックス29万円のチェアを全力でオススメされた！ 「一生物」の頑丈さがスゴい【TGS2026特集】
-
第28回
トピックスゲーマーの夢を具現化したかのような充実空間！ コルセアブースがおもしろい【TGS2026特集】
-
第27回
トピックスシリーズ新作『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』ゲームショウで初お披露目！ 行列覚悟で遊ぼうぜ！【TGS2026特集】
-
第26回
デジタル『鬼武者 Way of the Sword』も遊べるぞ！ レノボブースで最新ゲーミングPC展示中【TGS2026特集】
-
第25回
トピックス『地球防衛軍』のファンなら、幕張に行くべきだ。そして、D3PUBLISHERブースに。【TGS2026特集】
-
第25回
トピックス『シュタゲ』仕様のREALFORCEだと!? コラボキーボードを実機展示【TGS2026特集】
-
第23回
トピックスコナミのフォトスポット、ものすごい仕上がりです。絶対写真撮りたいです。【TGS2026特集】
- この連載の一覧へ