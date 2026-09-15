第293回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングマウス「Scyrox V6S」がオススメ!!

高コスパなゲーミングマウスとして人気だった「Scyrox V6」後継モデルが進化して登場。新色ピンクも含めて全色在庫あります！：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●モーダル小嶋／ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの西本賢二さんがオススメする製品は、Scyroxのゲーミングマウス「Scyrox V6S」です。

ソフマップ なんば店

スタッフの西本賢二さん

　Scyrox V6Sは軽量かつ本格的な性能を持つゲーミングマウス。形状はオーソドックスな左右対称タイプで、本体サイズは119×61×40mm。重さは42g±3gとなっています。カラーはピンク・ブルー・ブラック・ホワイトの4色展開。

写真は新色のピンクカラーモデルです

Scyrox V6Sのソールデザイン

　スペックも本格派で、センサーに「PAW NEXT I」、MCUに「Nordic 54L15」を採用。DPIは最大50000に達します（前モデルはDPI30000）。

　無線ドングルが同梱され、ポーリングレートは無線、有線ともに8Kポーリング対応（前モデルは無線時のみ8K）。バッテリー容量は400mAhで、バッテリー持続時間は350時間となっています（前モデルは250mAh）。

　また、姉妹モデルとしてScyrox V8Sも用意されています。こちらはボディの後ろの部分が盛り上がったデザインが特徴で、つかみ持ちに適しているそう。

姉妹モデルの「Scyrox V8」もセンサーとバッテリーが強化されて「Scyrox V8S」としてリニューアル。写真はブラックカラーモデル

　その他の基本スペックはScyrox V6Sと同じです。本体サイズは118×63×38mm、重さは40g±3g。カラーはピンク・イエロー・ブラック・ホワイトの4色展開となっています。

Scyrox V8Sのソールデザイン

　西本さんは、「前モデルのScyrox V6、Scyrox V8は1万円前後のお手頃な価格で本格的なゲーミングマウスを購入できるとして人気の高いゲーミングマウスでした」と話します。

　「Scyrox V6S、Scyrox V8Sは、基本的な形状などは前モデルから変わらず、センサーとバッテリーが強化されています。また新色としてピンクが追加され、それぞれ4色展開となりました。現在、全色の在庫がございます」とのこと。

Scyrox V6S（写真右）はピンク・ブルー・ブラック・ホワイトの4色展開。Scyrox V8S（写真左）はピンク・イエロー・ブラック・ホワイトの4色展開。ソフマップ なんば店では全色在庫あります

　価格はいずれも1万3800円。大手メーカー製ゲーミングマウスであればプラス1万円にはなりそうなスペックの製品がこの価格ですから、高コスパといえそうです。これから本格的にPCゲーミングを始めてみたい人の第一歩にも超オススメ。店頭で手に取って確かめてみてください！

店頭価格はScyrox V6S、Scyrox V8Sともに1万3800円

「REALFORCE×ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」を全カラー展示中

各モビルスーツのカラーをイメージした4種類のキーボードを展示販売中

　現在、ソフマップ なんば店の3階キーボード売り場では、ガンダムとのコラボで話題となったゲーミングキーボード「REALFORCE×ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の全カラーを一挙に展示中。特に、百式モデルの金ピカ具合はすごいです。実物を見に店頭へ足を運んでみてください！

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