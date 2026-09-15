第293回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングマウス「Scyrox V6S」がオススメ!!
高コスパなゲーミングマウスとして人気だった「Scyrox V6」後継モデルが進化して登場。新色ピンクも含めて全色在庫あります！：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの西本賢二さんがオススメする製品は、Scyroxのゲーミングマウス「Scyrox V6S」です。
Scyrox V6Sは軽量かつ本格的な性能を持つゲーミングマウス。形状はオーソドックスな左右対称タイプで、本体サイズは119×61×40mm。重さは42g±3gとなっています。カラーはピンク・ブルー・ブラック・ホワイトの4色展開。
スペックも本格派で、センサーに「PAW NEXT I」、MCUに「Nordic 54L15」を採用。DPIは最大50000に達します（前モデルはDPI30000）。
無線ドングルが同梱され、ポーリングレートは無線、有線ともに8Kポーリング対応（前モデルは無線時のみ8K）。バッテリー容量は400mAhで、バッテリー持続時間は350時間となっています（前モデルは250mAh）。
また、姉妹モデルとしてScyrox V8Sも用意されています。こちらはボディの後ろの部分が盛り上がったデザインが特徴で、つかみ持ちに適しているそう。
西本さんは、「前モデルのScyrox V6、Scyrox V8は1万円前後のお手頃な価格で本格的なゲーミングマウスを購入できるとして人気の高いゲーミングマウスでした」と話します。
「Scyrox V6S、Scyrox V8Sは、基本的な形状などは前モデルから変わらず、センサーとバッテリーが強化されています。また新色としてピンクが追加され、それぞれ4色展開となりました。現在、全色の在庫がございます」とのこと。
価格はいずれも1万3800円。大手メーカー製ゲーミングマウスであればプラス1万円にはなりそうなスペックの製品がこの価格ですから、高コスパといえそうです。これから本格的にPCゲーミングを始めてみたい人の第一歩にも超オススメ。店頭で手に取って確かめてみてください！
「REALFORCE×ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」を全カラー展示中
現在、ソフマップ なんば店の3階キーボード売り場では、ガンダムとのコラボで話題となったゲーミングキーボード「REALFORCE×ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の全カラーを一挙に展示中。特に、百式モデルの金ピカ具合はすごいです。実物を見に店頭へ足を運んでみてください！
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