スマホがまるでゲームボーイに!? 携帯ゲームをもっと遊びやすくするアタッチメントが面白い【TGS2026特集】

携帯ゲームをもっと快適に！ アタッチメントがズラリ

東京ゲームショウ2026のSapientia Technologyブースでは、スマートフォンなどの携帯デバイスでゲームを遊びやすくするためのアタッチメントを多数展示していた。

Sapientia Technologyは、ゲームコントローラーやスマートフォン向け周辺技術に関わる企業。

ブースに並んでいたのは、“携帯デバイスでもゲームをしっかり遊びたい”人に向けたアイテムたち。スマホに取り付けるタイプを中心に、操作性を高めたり、ゲーム機らしい持ち方に変えたりできる製品が並んでいた。

これスマホなの!? 装着するとゲームボーイ風に変身

なかでも思わず目を奪われたのが、スマートフォンに取り付けて使うアタッチメント。装着した姿は、縦長の画面の下に操作部分が並ぶ、まるで昔のゲームボーイを思わせるスタイルになる。

普段は画面を直接タップして遊ぶスマホゲームも、物理ボタンを備えたアタッチメントと組み合わせれば、一気に“携帯ゲーム機で遊んでいる感”がアップ。画面を指で覆いにくくなるのもうれしいところだ。

最近は高性能なスマートフォンで遊べるゲームも増えているが、操作方法はどうしてもタッチ中心になりがち。そこで物理ボタンやグリップを追加し、遊びやすさそのものを変えてしまおうという発想が面白い。

しかもゲームボーイ風の姿になるとなれば、実用性だけでなく見た目のインパクトも十分。携帯ゲーム好きはもちろん、「ちょっと変わったスマホ周辺機器を見るとつい触りたくなる」というガジェット好きにも刺さりそうな展示だった。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！