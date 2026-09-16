日本ファルコムより2026年9月17日に発売するNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向けRPG『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』。Steam版を先行でプレイする機会が得られたので、その魅力をレポートしよう。

※本記事では、軽微なネタバレを含みます。

●名場面の作り込みにゾクッとした

本作は2006年にPC向けに発売された『英雄伝説 空の軌跡 SC』のフルリメイク作。当時は上から見下ろしの俯瞰視点で表現されていた世界が、20年の時を経てフル3Dで蘇る。

ゲームジャンルはストーリーRPGと銘打っており、物語に主軸を置いたゲーム体験を楽しめる。見習いから一人前の《正遊撃士》に成長したエステルの視点から、広い王国を旅することに。前作『空の軌跡 the 1st』（以下、1st）で迎えた衝撃のラストから、地続きのストーリーが展開していく。

とくに「軌跡」シリーズを通して敵役として描かれる、結社《身喰らう蛇》の動きが興味深い。かつてプレイした際はすべてが謎めいた“悪の組織”だったが、『英雄伝説 界の軌跡』までプレイしていると見方はだいぶ変わる。

そのほか、「1st」よりムービーシーンが多く挿入されている印象で、名場面を最新のクオリティで楽しめる。パーティーメンバーに誰を選ぶかでムービーの内容が変わるところもあり、作り込まれた映像は瞬きを忘れて見入ってしまうほど迫力があった。

総じて名場面は丁寧にムービーでフルリメイクされており、「これが見たかったんだ！」という期待を裏切らない出来となっている。“ストーリーRPG”のジャンルに相応しいドラマを見られるので、お楽しみに。

●こんなの知らない！追加エピソードで見る目が変わる

今回のフルリメイクでは、追加クエストが用意されていた。そのうちの1つ「食糧庫の魚泥棒」を紹介したい。

このクエストでは、グランセル城の食糧庫に泥棒が入ったという事件を調査することになる。遊撃士ギルドで受注するタイプではなく、直接依頼人のところへ行くと発生する隠しクエストだ（とは言え、クエストアイコンはマップに表示される）。「こんなところにクエストあったっけ…？」と行ったら発生して驚かされた。

ここでの主役はリベール王国の王位継承権を持つデュナン公爵。「1st」では自分本位で考えなしの言動を繰り返し、黒幕に担がれてクーデターを引き起こした人物となる。ありていに言えば“バカ王族”である。

そんな彼だが、本クエストでは自ら調査に立候補。理由も「美味しいもの食べたい」とかワガママではなく、「国賓に供する食材が足りぬとあっては国家の威厳を損なう（意訳）」的な真っ当なことを述べ、魔獣はびこる地下道へも同行する。

クエストを終える頃にはこれまでのダメダメな印象は少しだけ払拭され、立派な王族になろうとする前向きな姿勢を感じられた。メインストーリーのなかでも似たようなシーンはあるが、この追加エピソードによってその変化が補強された形だ。

キャラクターを深掘りする形の追加クエスト。フルボイスでないのは残念だが、ファンならぜひ見届けてほしいエピソードだと感じた。

●見届けよう“始まりの旅の終わり”を

システム面については「1st」同様、とても快適のひと言。アクションスタイルの「クイックバトル」と、ターン制の「コマンドバトル」を切り替える戦闘は、現代クオリティでとても爽快。本作では装備できるクオーツの数も増えたので、「1st」より戦略的に立ち回れるように。

また、個人的に楽しんでいたのは、シェラザードとオリビエをなるべくパーティーに入れておくこと。未来の2人の関係性を知っているだけに、ちょっとした掛け合いの会話も楽しめた。

本作は「軌跡」シリーズ始まりの旅の終わりを描く作品。「英雄伝説 空の軌跡 the 3rd」のリメイクがいつ作られるのかは不明だが、物語としては一旦ここで区切りとなる。とても読後感というか、満足感が高く、思い出を現代風にアップデートしつつ、必要以上に手は加えない“フルリメイクの完成形”を見た思いだ。

昔からのファンはもちろん、「1st」で初めてプレイした人もきっと満足できるRPGになっていると思うので、ぜひ最後まで見届けてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年9月17日予定

価格：

Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）

ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）

シーズンパス：4180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。

※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

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