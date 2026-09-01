AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第16回
Apple Watchじゃなくても十分!? セールで買える1万円以下のスマートウォッチ
2026年09月01日 12時00分更新
スマートウォッチが気になる。でも、いきなり数万円するモデルを買うのは難しい。そんな人にチェックしてほしいのが、5000～8000円前後で買えるスマートウォッチやスマートバンド。
最近は安価なモデルでも、心拍数や睡眠、運動の記録はもちろん、GPSやBluetooth通話にまで対応する製品が登場しています。
Amazonでは9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。スマートウォッチにもお買い得な製品が多数登場しています。もともと手頃なモデルがさらに買いやすくなっています。
今回は、Amazonで今チェックしておきたいスマートウォッチ＆スマートバンドをピックアップ。「まずは安いモデルから試してみたい」「とりあえず、スマートウォッチがほしい」という人向けのモデルを紹介します。
約7000円なのにGPSも通話も！
「Xiaomi REDMI Watch 6 Lite」が入門用に良いかも
過去価格：7,980円
↓
6,980円（13％オフ）
とにかく安く、できることが多いスマートウォッチが欲しいなら、Xiaomiの「REDMI Watch 6 Lite」に注目。1.96型の有機ELディスプレーを備え、5システムGNSSによる位置情報の記録に対応。さらにマイクとスピーカーも内蔵しているので、スマートフォンと接続すれば手首からBluetooth通話もできます。
質感などは価格相応な部分もありますが、約7000円でGPSも通話も入っているのは大きなポイント。初めてのスマートウォッチとして気軽に試せる1台です。
「これで十分」が強い！
定番スマートバンド「HUAWEI Band 11」
参考価格：6,800円
↓
6,120円（10％オフ）
多機能すぎるスマートウォッチはいらない、日々の健康管理と通知確認ができればいい。そんな人には「HUAWEI Band 11」がちょうどよさそう。約1.62型の有機ELディスプレーを搭載し、心拍数や血中酸素レベル、睡眠、運動などを記録できます。
単体で使えるGPSは非搭載で、ランニングルートなどの記録にはスマートフォンとの連携が必要ですが、そのぶん通常使用で約14日間という長いバッテリー持ちが魅力。頻繁に充電したくない人には、かなり扱いやすいでしょう。
5000円台なら文句なし!?
「Xiaomi Smart Band 10」は王道の一台
過去価格：5,978円
↓
5,352円（10％オフ）
スマートバンドの王道を安く選ぶなら「Xiaomi Smart Band 10」。1.72型の有機ELディスプレーを搭載し、心拍数や睡眠、血中酸素レベルなどのモニタリングに加え、150種類以上のスポーツモードにも対応します。標準使用ならバッテリーは最長21日間と、充電の手間が少ないのもうれしいところ。
世界的にメジャーなシリーズだけあって交換バンドなどの選択肢も多く、気分に合わせて見た目を変えやすいのも魅力。これだけ揃って5000円台なら、「とりあえずスマートバンドを使ってみたい」という人にも薦めやすいモデルです。
7800円でこのデザイン！
「CMF Watch Pro 2」は見た目で選んでもいい
過去価格：9,800円
↓
7,800円（20％オフ）
スペック表よりも、まず見た目で欲しくなるのが「CMF by Nothing Watch Pro 2」。丸型の1.32型有機ELディスプレーを採用したデザイン性の高いスマートウォッチで、ベゼルを交換できるという遊び心もあります。それでいてマルチシステムGPSを内蔵し、運動や健康管理機能もひと通り搭載。バッテリーも最大11日間持続します。
一方、アプリを含めたソフト面に関しては、他メーカーと比較すると完成度がやや劣る印象。もっとも、7800円でGPSまで入ってこのデザインなら、細かいところは目をつぶりたくなる魅力があります。
番外：Apple Watchも実はセール中！
でも、いま買うのはちょっと悩む……！
参考価格：76,800円
↓
65,800円（14％オフ）
iPhoneユーザーなら、やはり候補に入るのが「Apple Watch Series 11」でしょう。通知や決済、運動・健康管理などiPhoneとの連携は抜群で、スマートウォッチとしての完成度を重視するなら鉄板の選択肢。実は、AmazonスマイルSaleの対象になっています。
一方で、秋のApple新製品が気になり始める時期でもあるだけに、今買うか待つかは悩ましいところ。それでも「次期モデルで大きく変わってもいいから、Series 11を安く買いたい」という人なら、セール期間中にチェックしておく価値があるかも。
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