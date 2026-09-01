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AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第16回

Apple Watchじゃなくても十分!? セールで買える1万円以下のスマートウォッチ

2026年09月01日 12時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　スマートウォッチが気になる。でも、いきなり数万円するモデルを買うのは難しい。そんな人にチェックしてほしいのが、5000～8000円前後で買えるスマートウォッチやスマートバンド。

　最近は安価なモデルでも、心拍数や睡眠、運動の記録はもちろん、GPSやBluetooth通話にまで対応する製品が登場しています。

　Amazonでは9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。スマートウォッチにもお買い得な製品が多数登場しています。もともと手頃なモデルがさらに買いやすくなっています。

　今回は、Amazonで今チェックしておきたいスマートウォッチ＆スマートバンドをピックアップ。「まずは安いモデルから試してみたい」「とりあえず、スマートウォッチがほしい」という人向けのモデルを紹介します。

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ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

約7000円なのにGPSも通話も！
「Xiaomi REDMI Watch 6 Lite」が入門用に良いかも

Amazon.co.jpでチェック

Xiaomi REDMI Watch 6 Lite シャオミスマートウォッチ GPS 防水 18日間持続 Bluetooth通話 iPhone対応

詳細を見る

過去価格：7,980円

6,980円（13％オフ）

　とにかく安く、できることが多いスマートウォッチが欲しいなら、Xiaomiの「REDMI Watch 6 Lite」に注目。1.96型の有機ELディスプレーを備え、5システムGNSSによる位置情報の記録に対応。さらにマイクとスピーカーも内蔵しているので、スマートフォンと接続すれば手首からBluetooth通話もできます。

　質感などは価格相応な部分もありますが、約7000円でGPSも通話も入っているのは大きなポイント。初めてのスマートウォッチとして気軽に試せる1台です。

Amazonで「Xiaomi REDMI Watch 6 Lite」を見る
 

「これで十分」が強い！
定番スマートバンド「HUAWEI Band 11」

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HUAWEI Band 11 スマートウォッチ 8.99mm/16g薄型軽量ボディ 24時間睡眠管理 1500nits高輝度 1.62大画面 14日間持続バッテリー 情緒モニタリング LINE通知 ブラック

詳細を見る

参考価格：6,800円

6,120円（10％オフ）

　多機能すぎるスマートウォッチはいらない、日々の健康管理と通知確認ができればいい。そんな人には「HUAWEI Band 11」がちょうどよさそう。約1.62型の有機ELディスプレーを搭載し、心拍数や血中酸素レベル、睡眠、運動などを記録できます。

　単体で使えるGPSは非搭載で、ランニングルートなどの記録にはスマートフォンとの連携が必要ですが、そのぶん通常使用で約14日間という長いバッテリー持ちが魅力。頻繁に充電したくない人には、かなり扱いやすいでしょう。

Amazonで「HUAWEI Band 11」を見る
 

5000円台なら文句なし!?
「Xiaomi Smart Band 10」は王道の一台

Amazon.co.jpでチェック

Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ シャオミ バンド 大画面 ランニング 睡眠 心拍 21日間持続 LINE通知 防水 軽量

詳細を見る

過去価格：5,978円

5,352円（10％オフ）

　スマートバンドの王道を安く選ぶなら「Xiaomi Smart Band 10」。1.72型の有機ELディスプレーを搭載し、心拍数や睡眠、血中酸素レベルなどのモニタリングに加え、150種類以上のスポーツモードにも対応します。標準使用ならバッテリーは最長21日間と、充電の手間が少ないのもうれしいところ。

　世界的にメジャーなシリーズだけあって交換バンドなどの選択肢も多く、気分に合わせて見た目を変えやすいのも魅力。これだけ揃って5000円台なら、「とりあえずスマートバンドを使ってみたい」という人にも薦めやすいモデルです。

Amazonで「Xiaomi Smart Band 10」を見る
 

7800円でこのデザイン！
「CMF Watch Pro 2」は見た目で選んでもいい

Amazon.co.jpでチェック

CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ 丸型 防水 メンズ レディース iPhone Android ダークグレー

詳細を見る

過去価格：9,800円

7,800円（20％オフ）

　スペック表よりも、まず見た目で欲しくなるのが「CMF by Nothing Watch Pro 2」。丸型の1.32型有機ELディスプレーを採用したデザイン性の高いスマートウォッチで、ベゼルを交換できるという遊び心もあります。それでいてマルチシステムGPSを内蔵し、運動や健康管理機能もひと通り搭載。バッテリーも最大11日間持続します。

　一方、アプリを含めたソフト面に関しては、他メーカーと比較すると完成度がやや劣る印象。もっとも、7800円でGPSまで入ってこのデザインなら、細かいところは目をつぶりたくなる魅力があります。

Amazonで「CMF by Nothing Watch Pro 2」を見る
 

番外：Apple Watchも実はセール中！
でも、いま買うのはちょっと悩む……！

Amazon.co.jpでチェック

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとパープルフォグスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

詳細を見る

参考価格：76,800円

65,800円（14％オフ）

　iPhoneユーザーなら、やはり候補に入るのが「Apple Watch Series 11」でしょう。通知や決済、運動・健康管理などiPhoneとの連携は抜群で、スマートウォッチとしての完成度を重視するなら鉄板の選択肢。実は、AmazonスマイルSaleの対象になっています。

　一方で、秋のApple新製品が気になり始める時期でもあるだけに、今買うか待つかは悩ましいところ。それでも「次期モデルで大きく変わってもいいから、Series 11を安く買いたい」という人なら、セール期間中にチェックしておく価値があるかも。

Amazonで「Apple Watch Series 11(GPSモデル)」を見る
 

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